El Real Madrid recompuso sus piezas rápidamente y recuperó la confianza en sus jugadores y en su entrenador antes de uno de los periodos más delicados de la temporada, para alzar la bandera del desafío antes del esperado Clásico del próximo domingo.

El Real Madrid ha sufrido crisis dentro y fuera del campo desde el inicio de la temporada, y se vio inmerso en sus guerras contra el arbitraje y otros asuntos, lo que afectó al rendimiento del equipo, le hizo perder la concentración y le costó algunos puntos en la carrera por LaLiga.

Sin embargo, en sus dos últimos partidos, contra la Roma en la Liga de Campeones y contra el Sevilla en LaLiga, recibió un enorme impulso moral, con un guion distinto en cada ocasión.

El Real Madrid se benefició moralmente de la remontada ante la Roma, pues tras ir dos goles abajo logró darle la vuelta al partido a su favor por 4-3 en apenas 8 minutos, recuperando esa arma oculta que le dio fama durante años: la "personalidad de campeón".

Evitar la derrota ante la Roma supuso un escudo protector para el conjunto blanco frente a las flechas de las críticas, que habrían tenido un efecto negativo sobre él antes del Clásico.

Y el Real Madrid confirmó su regreso días después con una victoria cómoda y convincente sobre el Sevilla por 4-1, el segundo mayor triunfo del equipo esta temporada, para ratificar la recuperación de su buena forma después de las dudas que rodearon al equipo y a sus estrellas durante un periodo no precisamente corto, especialmente al marcar cuatro goles al rival por segundo partido consecutivo.

Y el resultado no fue lo más importante que logró el Real Madrid anoche, sino que salió con varias ganancias más, la más importante la capacidad del equipo para marcar en cualquier momento del partido y la variedad de soluciones ofensivas, después de haber parecido incapaz en tiempos anteriores.

Los de la camiseta blanca efectuaron 15 remates hacia la portería, 8 de ellos entre los tres palos, con un porcentaje de posesión del 65%, cifras suficientes para tranquilizar a la afición.