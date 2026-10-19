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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

Del derrumbe a la confianza: la audacia de Mourinho reaviva al Real Madrid y devuelve el brillo al Clásico

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Roma vs Real Madrid
Roma
Liga de Campeones
Vinicius Junior
F. Valverde
Portugal
España
Italia
Brasil
Uruguay

Reacción en el momento oportuno antes del duelo contra el Barcelona

El Real Madrid recompuso sus piezas rápidamente y recuperó la confianza en sus jugadores y en su entrenador antes de uno de los periodos más delicados de la temporada, para alzar la bandera del desafío antes del esperado Clásico del próximo domingo.

El Real Madrid ha sufrido crisis dentro y fuera del campo desde el inicio de la temporada, y se vio inmerso en sus guerras contra el arbitraje y otros asuntos, lo que afectó al rendimiento del equipo, le hizo perder la concentración y le costó algunos puntos en la carrera por LaLiga.

Sin embargo, en sus dos últimos partidos, contra la Roma en la Liga de Campeones y contra el Sevilla en LaLiga, recibió un enorme impulso moral, con un guion distinto en cada ocasión.

El Real Madrid se benefició moralmente de la remontada ante la Roma, pues tras ir dos goles abajo logró darle la vuelta al partido a su favor por 4-3 en apenas 8 minutos, recuperando esa arma oculta que le dio fama durante años: la "personalidad de campeón".

Evitar la derrota ante la Roma supuso un escudo protector para el conjunto blanco frente a las flechas de las críticas, que habrían tenido un efecto negativo sobre él antes del Clásico.

Y el Real Madrid confirmó su regreso días después con una victoria cómoda y convincente sobre el Sevilla por 4-1, el segundo mayor triunfo del equipo esta temporada, para ratificar la recuperación de su buena forma después de las dudas que rodearon al equipo y a sus estrellas durante un periodo no precisamente corto, especialmente al marcar cuatro goles al rival por segundo partido consecutivo.

Y el resultado no fue lo más importante que logró el Real Madrid anoche, sino que salió con varias ganancias más, la más importante la capacidad del equipo para marcar en cualquier momento del partido y la variedad de soluciones ofensivas, después de haber parecido incapaz en tiempos anteriores.

Los de la camiseta blanca efectuaron 15 remates hacia la portería, 8 de ellos entre los tres palos, con un porcentaje de posesión del 65%, cifras suficientes para tranquilizar a la afición.

  • imago-sport-1084351108.jpgPressinphoto

    El Madrid es mejor sin Vinicius

    La reacción del Real Madrid ante la Roma tras la sustitución de Vinicius, y después la gran exhibición frente al Sevilla en su ausencia por sanción doméstica, no puede ser una casualidad.

    La ausencia del jugador brasileño le dio al técnico José Mourinho la oportunidad de apostar por Yan Diomande en la banda izquierda, y el extremo marfileño brilló y firmó su mejor actuación con un gol y una asistencia.

    También Endrick encontró la ocasión de ser titular por primera vez esta temporada y, aunque no ofreció el nivel con el que terminó el partido contra la Roma, ganó confianza y le dio a Mourinho una solución adicional en las bandas.

    Por su parte, Kylian Mbappé se liberó más, empezó a moverse con libertad por la derecha y por la izquierda y marcó un doblete que condujo al equipo a la victoria con el mínimo esfuerzo, además de generar un peligro constante sobre la portería del Sevilla.

    La buena noticia es que la sanción de Vinicius se extiende hasta el partido del Clásico, por lo que ofrecer una actuación destacada como la que se vio ante el Sevilla no es una posibilidad imposible.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Las sorpresas de Mourinho

    Mourinho sorprendió a todos en el partido contra el Sevilla al apostar por Fede Valverde en la posición de lateral derecho, pese a que el jugador había manifestado anteriormente su rechazo a jugar en ese puesto.

    Lo llamativo es que Mourinho recurrió a un centrocampista en la banda derecha, dejando a Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, laterales de las selecciones de Inglaterra y Países Bajos, en el banquillo durante todo el encuentro.

    Pero el técnico portugués ganó la apuesta, después de demostrar que su punto de vista era acertado con un gran partido de Valverde, quien aportó el equilibrio necesario en defensa y en ataque por detrás de Endrick.

    No quedó claro si la idea de Mourinho fue algo puntual para este partido o si pretende consolidarla en los próximos encuentros, y ahí el entrenador tendrá el reto de convencer a Valverde de su visión y de contener el posible enfado de Alexander-Arnold y Dumfries.

    El cambio de posición de Valverde no fue la única sorpresa de Mourinho, ya que el técnico alineó a un único jugador de perfil defensivo en el centro del campo, frente a un quinteto ofensivo, en un movimiento audaz que cambió la imagen del equipo para mejor.

    Mourinho se apoyó únicamente en Tchouaméni delante de la línea de cuatro defensiva, y se benefició de la posición adelantada de Arda Güler junto a Jude Bellingham para ayudar al tridente ofensivo. El jugador turco cumplió con éxito en ese rol y contribuyó a una victoria que devolvió la calma al equipo de la capital española.

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    Camino allanado

    Tras el partido ante el Sevilla, no hay voz que se alce por encima de la del Clásico en el feudo del "Santiago Bernabéu", y el encuentro frente al Leipzig en la Liga de Campeones, el próximo miércoles, será el último ensayo.

    El destino ha querido que el Real Madrid dispute su último partido antes del Clásico en las mejores condiciones posibles: en su casa y ante un rival que parece hundido tras su derrota por media docena de goles a manos del Bayern de Múnich hace unos días. Además, el Real Madrid juega con los nervios tranquilos en la Liga de Campeones después de haber ganado sus dos primeros partidos o, mejor dicho, de haber superado las dos pruebas más difíciles de la fase de grupos.

    Por lo tanto, el Real Madrid es candidato a conseguir una cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones, lo que afianzaría con más fuerza su posición antes de la prueba más importante de la temporada.

    En cambio, el Barcelona llegará al Clásico pocos días después de un choque de fuego con el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas, lo que significa que no habrá tiempo para recuperar el aliento en el feudo del "Camp Nou". Asimismo, un tropiezo ante el equipo francés —si se produce— afectaría moralmente al grupo del entrenador Hansi Flick, al tratarse del primero de esta temporada.

    Mourinho es consciente de que lograr la victoria ante el Barcelona en su propio terreno cambiaría por completo el equilibrio de la temporada, sobre todo porque devolvería la diferencia entre ambos a solo 3 puntos, después de que el conjunto blanco pareciera haberse rendido pronto en la carrera.

    No podemos decir que el Real Madrid haya resuelto todas sus crisis y que entre en el Clásico como la parte más fuerte, pues el equipo blanco sigue padeciendo algunos problemas defensivos, y la prueba es el gol que recibió ante el Sevilla. El Barcelona sigue siendo, hasta este momento, el candidato a decidir el partido, pero al menos la competencia se ha vuelto posible, después de que las diferencias aumentaran de forma notable en las últimas semanas.

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