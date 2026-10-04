Van Dijk ha consolidado su lugar en el panteón de las grandes leyendas del fútbol neerlandés al alcanzar su internacionalidad número 100 contra Serbia en el Philips Stadion. El baluarte del Liverpool lidera al equipo de Xavi en un crucial partido de la Nations League y se une a un ilustre grupo de centenarios neerlandeses en el que figuran Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu y Memphis Depay.

El camino hasta este hito ha estado marcado por la regularidad y el liderazgo. Desde que debutó con la absoluta en una victoria por 2-1 sobre Kazajistán durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, el 10 de octubre de 2015, Van Dijk no solo ha sido un pilar defensivo, sino también una potente amenaza ofensiva, con 14 goles marcados con su selección.