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Del debut de 2015 a las 100 internacionalidades: la leyenda neerlandesa Virgil van Dijk se une al selecto club de los centenarios en el duelo ante Serbia
Un hito legendario en Eindhoven
Van Dijk ha consolidado su lugar en el panteón de las grandes leyendas del fútbol neerlandés al alcanzar su internacionalidad número 100 contra Serbia en el Philips Stadion. El baluarte del Liverpool lidera al equipo de Xavi en un crucial partido de la Nations League y se une a un ilustre grupo de centenarios neerlandeses en el que figuran Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu y Memphis Depay.
El camino hasta este hito ha estado marcado por la regularidad y el liderazgo. Desde que debutó con la absoluta en una victoria por 2-1 sobre Kazajistán durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, el 10 de octubre de 2015, Van Dijk no solo ha sido un pilar defensivo, sino también una potente amenaza ofensiva, con 14 goles marcados con su selección.
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Elogios desde la banda
El seleccionador neerlandés Xavi se deshizo en elogios hacia su capitán en la previa del partido, destacando la importancia de ese logro tanto para el jugador como para el equipo. «Podría ser un día emotivo para Virgil», señaló el técnico antes del encuentro, al describir como increíble el hito de alcanzar las 100 internacionalidades. Además, subrayó la influencia del defensa en el grupo, calificando al exjugador del Southampton como «un auténtico líder» que sigue marcando el camino para la próxima generación de talento neerlandés.
A pesar de los reconocimientos personales, Van Dijk se ha mantenido fiel a su habitual profesionalidad y centrado en la tarea inmediata en el Grupo A2, donde Países Bajos es segunda con cinco puntos, por detrás de la líder Grecia, con siete, y con una ligera ventaja sobre la tercera, Alemania, con cuatro. Tras un dramático empate con remontada ante Grecia, el defensa no tardó en exigir más a sus compañeros. «Es un gran hito, pero ese no es el foco ahora mismo», señaló.
Preocupación defensiva y un hito compartido
Aunque su estatus como icono nacional está asegurado, las recientes actuaciones de Van Dijk en el planteamiento táctico de Xavi han suscitado un escrutinio ocasional por parte de la prensa local. Países Bajos ha tenido problemas para mantener la solidez defensiva durante todo 2026 y no ha logrado dejar la portería a cero en 11 partidos consecutivos.
El momento de este logro también refleja un éxito similar de su excompañero en el Liverpool Andy Robertson, que alcanzó su internacionalidad número 100 con Escocia ante Macedonia del Norte apenas 24 horas antes.
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Guiando a Países Bajos en los grandes torneos
A lo largo de su carrera internacional, Van Dijk ha sido una pieza clave en las grandes actuaciones de Países Bajos en los torneos principales, guiando al equipo hasta la final inaugural de la Liga de Naciones en 2019, los cuartos de final del Mundial de 2022 y las semifinales de la Eurocopa 2024.
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