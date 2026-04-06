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Michael Olise Bayern Munich GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Del Crystal Palace al cerebro ofensivo de Europa: cómo Michael Olise se convirtió en «el mejor extremo del mundo» en el Bayern de Múnich

Analysis
Bayern Múnich
M. Olise
Liga de Campeones
Bundesliga
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich

Si hay que dar crédito a los últimos informes, el Liverpool ha identificado a Michael Olise como el sustituto ideal para Mohamed Salah, que se marcha del club. Sin embargo, querer fichar al delantero francés y conseguirlo son dos cosas totalmente diferentes. Puede que el Liverpool haya dejado en ridículo al Bayern con su intento de fichar a Florian Wirtz el verano pasado, pero el Bayern no tiene la más mínima intención de vender a Olise a los Reds al final de la presente temporada.

«El Liverpool gastó 500 millones de euros el año pasado y está teniendo una temporada muy mala. Nosotros no vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», declaró el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeneß, la semana pasada. «Jugamos este partido por nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, millones de seguidores en todo el mundo, y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado».

Sacar provecho de Olise no tendría ningún sentido deportivo para el Bayern, ya que no hay ningún extremo más prolífico o creativo en Europa en este momento.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    «El mejor fichaje de la Bundesliga de los últimos 10 años»

    La decisión del Bayern de pagar 60 millones de euros al Crystal Palace por Olise durante el verano de 2024 fue cuestionada por muchos expertos. Nadie ponía en duda su potencial; Olise había batido varios récords como «el jugador más joven de la historia» en Selhurst Park, mientras que Thierry Henry quedó impresionado por su talento innato al trabajar con el extremo derecho durante la campaña olímpica de Francia.

    «Tiene unas cualidades increíbles, y aún no habéis visto nada, esto es solo el principio», afirmó el emblemático delantero antes incluso de que Olise hubiera disputado un partido con el Bayern. «No es habitual encontrar jugadores así».

    Aun así, mientras Henry se mostraba convencido de que los bávaros habían hecho un gran negocio, otros veían a Olise como una apuesta arriesgada, dado que había estado dos veces de baja por problemas en los isquiotibiales durante la temporada 2023-24.

    Ahora, sin embargo, Olise está siendo aclamado como «el mejor fichaje de la Bundesliga de los últimos 10 años» por el ganador del Mundial Christoph Kramer, y eso se debe en parte a su disponibilidad, similar a la de Salah. El jugador de 24 años no se ha perdido ni un solo partido por lesión desde que llegó al Allianz Arena, para gran alegría del entrenador Vincent Kompany.

    «Michael sufrió bastantes lesiones en el Crystal Palace, pero lo que hace fuera del campo por el bien de su salud a su corta edad es increíble», afirmó el belga con entusiasmo. «Si sigue haciendo cosas así, se mantendrá en forma durante mucho tiempo y seguirá desarrollándose como jugador».

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    «Demuestra tu valía en el campo»

    La racha ininterrumpida de partidos ha sido clave para que Olise haya elevado su nivel de juego a otra dimensión en el Bayern.

    Cuando se le presentó por primera vez ante la prensa como jugador del Bayern, Olise parecía —y sonaba— como si no tuviera muchas ganas de estar allí. Pero a los seguidores de la Premier League no les sorprendieron en absoluto sus respuestas, divertidamente monosilábicas, a las preguntas de los periodistas. Es simplemente la forma de ser de Olise. Ponle un micrófono delante y se queda callado. Sin embargo, si lo pones en el campo, se expresa con tanta elocuencia y elegancia como cualquier futbolista del panorama actual.

    Como él mismo dijo poco después de fichar por el Múnich: «Como futbolista, tienes que dar tus respuestas ante todo en el campo». Y Olise se apresuró a disipar las dudas sobre su aparente falta de entusiasmo dejando que sus pies hablaran por él.

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    «Uno de nuestros jugadores más importantes»

    Se daba por hecho que Olise necesitaría algo de tiempo para adaptarse a su nuevo entorno en Múnich. Como él mismo dijo, la mayor diferencia entre jugar en Selhurst Park y en el Allianz Arena era la presión.

    «En el Palace solíamos ser los menos favoritos», declaró a la revista de socios del FC Bayern. «¡Pero eso nunca ocurre con el Bayern!».

    Olise, sin embargo, se tomó con calma el peso de las expectativas desde el primer momento, marcando 20 goles en todas las competiciones y creando otros 23, y cerró una sensacional temporada de debut en Alemania como el único jugador del Bayern que disputó las 34 jornadas de la liga en la que el equipo se proclamó campeón.

    «Se ha convertido en uno de nuestros jugadores más importantes», admitió Kompany, «y eso no es algo que se pueda dar por sentado cuando es tu primer año en la Bundesliga a este nivel».

  • Michael OliseGetty

    No es un «éxito efímero»

    Sin embargo, al igual que Kompany, la leyenda del club Thomas Müller se mostró convencido de que Olise aún tiene mucho más que ofrecer. Por ello, no tardó en señalar que «a un jugador del Bayern no se le juzga por una sola temporada, sino por su rendimiento constante a lo largo de varias temporadas».

    No obstante, Müller se mostró sumamente convencido de que Olise tenía el empuje y la determinación necesarios para alcanzar nuevas cotas: «En su carácter veo una pasión por mejorar. Por eso, los aficionados pueden esperar con ilusión su futuro en el club, porque no creo que sea una estrella de un solo éxito».

    Muller también tenía razón, ya que la segunda temporada de Olise en el Bayern ha sido aún más impresionante que la primera. Ningún extremo de las «cinco grandes» ligas europeas ha participado directamente en más goles en todas las competiciones en la temporada 2025-26 que Olise (37), mientras que ningún jugador ha dado más asistencias (23).

    No es de extrañar, pues, que se haya convertido en uno de los favoritos de sus compañeros delanteros Harry Kane y Luis Díaz, ambos boquiabiertos ante la habilidad de Olise con el regate. Kane ha elogiado en repetidas ocasiones la capacidad de Olise para regatear a los rivales con aparente facilidad, mientras que Díaz —un jugador con una habilidad increíble— afirma: «Michael te destroza en situaciones de uno contra uno. Tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia».


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una mentalidad al estilo de De Bruyne

    Dada la combinación de velocidad, regate y definición de Olise, así como su tendencia a recortar hacia dentro con la pierna izquierda antes de enviar el balón con efecto a la escuadra, es inevitable que se le haya comparado con otro brillante extremo del Bayern, Arjen Robben. Kompany, sin embargo, ve ciertas similitudes con el que posiblemente sea el jugador más creativo que haya visto jamás la Premier League.

    «Michael llegó con una mentalidad que le da la oportunidad de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo», dijo Kompany tras ver a Olise hacer pedazos al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final, en el que el Bayern arrolló al equipo de la Serie A en Bérgamo. «Es muy meticuloso en su trabajo, y ya lo he dicho antes al trabajar con grandes talentos: aunque no quiero comparar a los jugadores porque no son iguales, tiene la mentalidad que vi cuando jugué con Kevin De Bruyne.

    «Tuve la suerte de ver a Kevin crecer como joven promesa y convertirse en una superestrella. Vi todo el proceso y es esa obsesión por los detalles la que tiene Michael. No es suficiente, por supuesto. Tenemos que empujarle para que dé más de sí. Pero va por muy buen camino y es un placer ser testigo de ello».

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    «El mejor extremo del mundo»

    Sin duda, ha sido un placer ver jugar a Olise esta temporada, y lo realmente emocionante para nosotros, los aficionados neutrales —y especialmente para el Bayern—, es que aún no ha terminado. Olise tiene la oportunidad de inscribir su nombre en los libros de récords de Alemania al batir el récord de la Bundesliga que ostentaba De Bruyne de más asistencias en una sola temporada. Pero, lo que tiene mucha más importancia, es la oportunidad de oro que tiene de llevar a su equipo a la gloria en la Liga de Campeones antes de ayudar a Francia a ganar el Mundial.

    Este es el tipo de objetivos ambiciosos a los que Olise aspira ahora, y con razón. Como declaró el excentrocampista alemán Sami Khedira a BILD antes del partido de ida de la Liga de Campeones del Bayern contra el Real Madrid en el Bernabéu el martes: «Olise es probablemente el mejor extremo del mundo en este momento. Ofrece un conjunto de cualidades de primera clase».

    Por supuesto, precisamente por eso Khedira cree que Olise sería un fichaje tan excelente para el Madrid como lo sería para el Liverpool. El Bayern, sin embargo, estaría loco si siquiera se planteara venderlo este verano, y desde luego no por menos de una cifra récord mundial.

    Al fin y al cabo, solo tiene 24 años, y menos de dos años después de que Henry elogiara a Olise como un talento único, realmente parece que esto es solo el comienzo de su ascenso al estrellato, que lo mejor está por llegar, ¡que realmente «aún no hemos visto nada»!

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