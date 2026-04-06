Del Crystal Palace al cerebro ofensivo de Europa: cómo Michael Olise se convirtió en «el mejor extremo del mundo» en el Bayern de Múnich

La decisión del Bayern de pagar 60 millones de euros al Crystal Palace por Olise durante el verano de 2024 fue cuestionada por muchos expertos. Nadie ponía en duda su potencial; Olise había batido varios récords como «el jugador más joven de la historia» en Selhurst Park, mientras que Thierry Henry quedó impresionado por su talento innato al trabajar con el extremo derecho durante la campaña olímpica de Francia.

«Tiene unas cualidades increíbles, y aún no habéis visto nada, esto es solo el principio», afirmó el emblemático delantero antes incluso de que Olise hubiera disputado un partido con el Bayern. «No es habitual encontrar jugadores así».

Aun así, mientras Henry se mostraba convencido de que los bávaros habían hecho un gran negocio, otros veían a Olise como una apuesta arriesgada, dado que había estado dos veces de baja por problemas en los isquiotibiales durante la temporada 2023-24.

Ahora, sin embargo, Olise está siendo aclamado como «el mejor fichaje de la Bundesliga de los últimos 10 años» por el ganador del Mundial Christoph Kramer, y eso se debe en parte a su disponibilidad, similar a la de Salah. El jugador de 24 años no se ha perdido ni un solo partido por lesión desde que llegó al Allianz Arena, para gran alegría del entrenador Vincent Kompany.

«Michael sufrió bastantes lesiones en el Crystal Palace, pero lo que hace fuera del campo por el bien de su salud a su corta edad es increíble», afirmó el belga con entusiasmo. «Si sigue haciendo cosas así, se mantendrá en forma durante mucho tiempo y seguirá desarrollándose como jugador».