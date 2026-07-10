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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Del Clásico al Mundial... ¿Cómo se convirtió Yamal en la pesadilla de Mbappé antes de la semifinal?

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K. Mbappe
L. Yamal
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Las estrellas del Real Madrid y del Barcelona vuelven a enfrentarse

Kylian Mbappé, estrella de Francia, puede superar o confirmar su pesadilla cuando enfrente a Lamine Yamal, figura de España, en el Mundial.

España alcanzó las semifinales del Mundial 2026 al vencer 2-1 a Bélgica en cuartos, el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El martes se medirá a Francia en el estadio de Dallas, tras eliminar a Marruecos 2-0.

  • La fase de semifinales

    Será el primer duelo entre Mbappé y Yamal en un Mundial, aunque ya se han enfrentado dos veces con sus selecciones.

    Ambos se midieron en dos semifinales previas con sus selecciones, en torneos distintos.

    La primera fue en las semifinales de la Euro 2024, con victoria española 2-1; Yamal marcó y Mbappé pasó desapercibido.

    Un año después se midieron de nuevo en las semifinales de la Liga de Naciones 2025, con victoria española 5-4: Yamal marcó dos goles y Mbappé uno.

    En la «Eurocopa 2024» Yamal llevó a España al título tras vencer a Inglaterra en la final, pero en la Liga de Naciones 2025 cayeron ante Portugal.

    Curiosamente, el duelo se repite por tercer año seguido en semifinales, ahora en el Mundial 2026.

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  • El «Clásico»

    La derrota de Mbappé ante Yamal no fue solo internacional; también fue más contundente a nivel nacional tras su fichaje por el Real Madrid en verano de 2024.

    Desde entonces se han visto en seis Clásicos: el Barcelona de Yamal ganó cinco y el Madrid de Mbappé solo uno.

    Incluso ese 2-1, con gol de Mbappé, no evitó que el Barcelona acabara campeón.

    En cambio, las otras cinco victorias de Yamal ayudaron al Barcelona a ganar dos Supercopas de España, una Copa del Rey y la Liga 2024-2025, tras imponerse en la ida y la vuelta del Clásico.

  • Una única victoria por equipos

    Mbappé nunca ha vencido a Yamal. Cuando el francés acababa su etapa en el PSG antes de fichar por el Real Madrid, el joven ya destacaba en el Barcelona.

    En la temporada 2023-2024, el PSG se midió al Barcelona en cuartos de final de la Liga de Campeones, con Yamal debutando en el primer equipo dirigido por Xavi.

    En la ida, Yamal jugó 61 minutos y el Barcelona ganó 3-2; en la vuelta, solo disputó 34 antes de ser sustituido por la expulsión de Araújo. Mbappé marcó dos goles que dieron la victoria 4-1 al PSG.

    Fue la única vez que Mbappé superó a Yamal, pues el PSG avanzó y el Barça quedó eliminado en cuartos.

    Aun así, PSG no ganó la Liga de Campeones: cayó en semifinales ante el Borussia Dortmund.

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  • La excelencia individual no basta

    Antes de la semifinal del Mundial 2026, ambos se habrán enfrentado en 10 partidos: 6 Clásicos, 2 entre PSG y Barcelona y 2 con sus selecciones.

    Yamal ganó 8 duelos, Mbappé 2, sin empates.

    Mbappé marcó 9 goles por 6 de Yamal, pero esa ventaja individual no bastó para que su equipo ganara.

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