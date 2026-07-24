El impacto de la Copa del Mundo 2026 no se limitó a la coronación de España con el título por segunda vez en su historia, ni a los récords que batieron las grandes estrellas, sino que se extendió para redibujar el futuro de varios jugadores que entraron al torneo lejos de los focos y lo abandonaron convertidos en objetivos de los grandes clubes europeos.

A lo largo de 39 días y 104 partidos, el torneo impuso nuevos nombres en el panorama mundial, después de que aprovecharan la oportunidad para exhibir actuaciones destacadas ante los ojos de los ojeadores y los directores deportivos, y así ganar más valor en el mercado de fichajes y, quizás, situarse en el umbral de nuevas etapas de su trayectoria.

A continuación, los 7 jugadores más destacados cuyas acciones se revalorizaron notablemente gracias a lo que ofrecieron en el Mundial 2026, según la valoración de la plataforma "Opta".