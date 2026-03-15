El exjugador de la selección escocesa Craig Burley ha criticado duramente el rendimiento de Florian Wirtz en el Liverpool FC esta temporada e incluso ha planteado la posibilidad de una venta rápida del internacional alemán.
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«Dejemos de andarnos con rodeos con respecto a Florian Wirtz»: un exjugador profesional saca a colación la posible venta de la estrella del Liverpool
En su papel de comentarista en ESPN, Burley fue muy claro: «Dejemos de andarnos con rodeos con respecto a Florian Wirtz. Estoy harto de esto. Lo que hizo en Alemania, lo hizo en Alemania. Eso es pasado. En este equipo del Liverpool es el más flojo con diferencia, es increíble». A Wirtz le falta en el último tercio del campo «tanta convicción que es incomprensible», continuó el exjugador.
Wirtz fichó el verano pasado por el Liverpool procedente del Bayer Leverkusen por 125 millones de euros. Allí no cumplió inicialmente con las altas expectativas y tardó semanas en marcar su primer gol con el campeón inglés.
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Florian Wirtz tiene contrato con el Liverpool FC hasta 2030
Aunque el rendimiento de Wirtz ha ido mejorando en los últimos meses, esta semana decepcionó en la derrota por 0-1 del Liverpool ante el Galatasaray en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Burley, que jugó durante mucho tiempo en el Chelsea FC, el Celtic de Glasgow y el Derby County, entre otros, preguntó: «Si no marca goles, ¿dónde están sus pases? ¿Dónde están esos regates y esas carreras desconcertantes que mostró en Leverkusen, con las que se deshacía de tres o cuatro rivales y tras las cuales remataba con sangre fría? ¿Dónde está todo eso?».
Otro punto clave es la posición que ocupa Wirtz en el equipo de Arne Slot. Al comienzo de la temporada pudo jugar en su posición favorita, el centro del campo ofensivo. Sin embargo, sus actuaciones allí no fueron las esperadas y Slot desmanteló así su probada línea central de la temporada en la que se proclamaron campeones, formada por Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister y Ryan Gravenberch.
Así que, ahora, Wirtz juega en la banda izquierda del ataque. Pero para Burley eso no es una solución a largo plazo: «Probablemente jugará su mejor fútbol como número 10. Y si eso no funciona, el Liverpool tendrá que venderlo». Wirtz ha sido hasta ahora «un poco un desperdicio», según el veredicto del técnico de 54 años.
Sin embargo, hasta ahora los responsables del Liverpool se muestran pacientes con el talentoso técnico de 22 años, y una venta tras solo una temporada no es, al menos oficialmente, una opción. El contrato de Wirtz con el sexto clasificado de la Premier League se extiende hasta 2030.
Los fichajes más caros del Liverpool FC
Jugadores Posición Procedencia Año Fichaje Aleksander Isak Delantero Newcastle United 2025 145 millones de euros Florian Wirtz Centrocampista Bayer Leverkusen 2025 125 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Eintracht de Fráncfort 2025 95 millones de euros Darwin Núñez Delantero Benfica 2022 85 millones de euros Virgil van Dijk Defensa FC Southampton 2018 84,65 millones de euros Alisson Becker Portero AS Roma 2018 72,5 millones de euros Dominik Szoboszlai Centrocampista RB Leipzig 2023 70 millones de euros Naby Keita Centrocampista RB Leipzig 2018 60 millones de euros Luis Díaz Delantero FC Porto 2022 49 millones de euros Milos Kerkez Defensa AFC Bournemouth 2025 46,9 millones de euros