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GFX Lamine Yamal Lionel MessiGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

«Dejando a un lado a Lionel Messi»: Lamine Yamal es «el mejor», según Gavi, mientras las estrellas del Barcelona buscan el Mundial con España

L. Yamal
L. Messi
Gavi
España vs Austria
España
Austria
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Gavi elogió a su compañero Lamine Yamal, de 18 años, y lo llamó el mejor jugador del mundo tras Lionel Messi. Ambos buscan la gloria en el Mundial, y Gavi confía en que el extremo, en recuperación, manejará la presión de la fase eliminatoria.

  • Mejorar la precisión en los partidos

    Yamal recupera poco a poco su ritmo tras una lesión en el isquiotibial que interrumpió su preparación para el Mundial. Con la selección española ha sumado 19 minutos ante Cabo Verde, 45 —con gol— frente a Arabia Saudí y 76 contra Uruguay.

    En una entrevista con La Vanguardia, Gavi destacó su calidad: «Quizá aún no esté al 100 %. Pero Lamine, al 70 %, ya es el mejor. A medida que pasen los partidos, irá mejorando».

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La comparación con Lionel Messi

    A sus 18 años, Yamal ya tiene un palmarés impresionante: ganó el Golden Boy, la Euro 2024 con España y tres Ligas con el Barcelona.

    Además, quedó segundo en el Balón de Oro 2025, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Al preguntarle si es el mayor talento del planeta, Gavi lo situó justo detrás de un ocho veces ganador del Balón de Oro: «Aparte de Lionel Messi, lo veo como el mejor. Siempre lo apoyaré, en lo bueno y en lo malo», añadió.

  • Cómo hacer frente a una intensa presión internacional

    La intensa presión mediática de un gran torneo puede abrumar a los jugadores jóvenes, pero Yamal ha mostrado una madurez extraordinaria. Gavi admitió que le sorprende cómo su compañero afronta la fama mundial sin inmutarse.

    «A veces le digo que no entiendo cómo lo hace, porque nunca se siente abrumado. Si yo estuviera en su lugar, me resultaría muy difícil y me estresaría, pero Lamine lo lleva todo muy bien y parece que no le afecta. Es una cualidad fantástica», añadió Gavi.

  • Spain Press Conference and Training- FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a España?

    España afina su táctica para el duelo de dieciseisavos contra Austria. Luis de la Fuente duda con el centro del campo y con la forma de Yamal. Los europeos deben jugar en bloque para avanzar y soñar con la final del Mundial.

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