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Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus se quedan fuera de la gira de pretemporada del Tottenham por sus lesiones
Continúan los problemas de lesiones para dos jugadores clave del Tottenham
Los aficionados del Tottenham se han llevado una decepción al saber que Kulusevski y Kudus no viajarán al hemisferio sur. El equipo de Roberto De Zerbi jugará tres partidos en Auckland y Sídney tras ganar 1-0 al MK Dons.
La ausencia de Kudus es especialmente frustrante, pues se esperaba su regreso tras la grave lesión de cuádriceps sufrida ante el Sunderland en enero. Aunque ya entrenaba en el gimnasio del club, se optó por dejarlo en Londres para que continúe su recuperación sin arriesgarse a la exigencia de una gira transcontinental.
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Kulusevski aún no está cerca de volver
El panorama para Kulusevski es preocupante: sigue sin aparecer en las instalaciones del Tottenham en Enfield, lo que aviva la inquietud por su rodilla. El extremo sueco lleva 14 meses sin jugar un partido oficial tras una operación de rótula por una lesión sufrida justo antes de que los Spurs ganaran la Europa League en mayo de 2025.
Su baja de 14 meses preocupa al cuerpo técnico, que lo consideraba clave en el ataque. Wilson Odobert y Xavi Simons siguen en Londres recuperándose de sus lesiones.
Los nuevos fichajes debutarán en la gira
A pesar de las lesiones, la atención se centra en los nuevos jugadores incluidos en la lista de 35 de De Zerbi. Destacan los fichajes estelares del verano, Sandro Tonali y Mateus Fernandes, valorados en 185 millones de libras.
Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Martin Dubravka debutarán en la gira, mientras que Marcos Senesi disfruta de un descanso extra tras la final del Mundial con Argentina y Guglielmo Vicario, vinculado con el Nápoles, se queda fuera por una leve lesión.
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La reconstrucción de De Zerbi continúa
El Tottenham evitó el descenso por poco la temporada pasada, terminando 17.º en la Premier League por segundo año seguido. Esa racha negativa abrió el camino a la ambiciosa reconstrucción que ahora lidera De Zerbi. Desde entonces ha sido uno de los clubes más activos en el mercado de fichajes de la Premier League, invirtiendo ya 237 millones de libras para reforzar todas las líneas y recortar distancias con los mejores equipos.
A pesar de esa inversión, De Zerbi insiste en que el proyecto de reconstrucción está lejos de terminar. Estamos construyendo un equipo muy bueno, con fichajes importantes, y apenas iniciamos una nueva etapa del club», declaró el italiano a SpursPlay. «Aún debemos cerrar el mercado de fichajes, tanto en incorporaciones como en salidas, pero por ahora estoy muy contento, orgulloso y optimista».
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