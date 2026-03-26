Getty Images Sport
Traducido por
Dejan Kulusevski se somete a una segunda operación de rodilla; la estrella del Tottenham ofrece una inusual actualización tras diez meses de baja por lesión
Kulusevski vuelve a pasar por el quirófano
La noticia supone un duro golpe para quienes esperaban un regreso inminente a los terrenos de juego de la Premier League, pero representa un paso necesario para garantizar que el exjugador de la Juventus recupere su plena forma física sin riesgo de que la lesión se repita en el futuro. Kulusevski ha permanecido prácticamente alejado de la atención pública durante su recuperación, pero ha recurrido a las redes sociales para confirmar que se ha sometido a la intervención, mientras sigue trabajando para recuperarse por completo.
- Getty Images Sport
Diez meses frustrantes fuera de los terrenos de juego
Ha sido un periodo difícil para el sueco, que lleva ya más de 10 meses fuera de los terrenos de juego. Lo que en un principio se esperaba que fuera una recuperación breve se ha convertido en un complejo proceso médico que ha exigido una paciencia extrema tanto por parte del jugador como del club.
Al impacto físico de la lesión se ha sumado el desafío mental de ver desde la grada cómo sus compañeros han atravesado una temporada de pesadilla, con los Spurs luchando ahora por la permanencia en la Premier League. Esta segunda operación tiene como objetivo resolver los problemas persistentes que le han impedido alcanzar las últimas fases de su preparación física, tal y como informa The Athletic.
Actualización tras la operación
«Un paso más. Me operaron y me extirparon lo que no debía estar ahí. La rodilla está genial ahora», declaró Kulusevski en su publicación de Instagram, indicando que, aunque el camino de vuelta es largo, va por buen camino. La noticia fue recibida con una oleada de apoyo por parte de la afición de los Spurs y de sus compañeros de equipo, que están deseando ver al maestro creativo de vuelta sobre el césped en las instalaciones de entrenamiento del club en Enfield.
Se espera que el equipo médico del club supervise de cerca su evolución durante las próximas semanas. Aunque no se ha fijado un calendario oficial para su regreso a los entrenamientos con contacto, y Kulusevski está decidido a ir día a día, el éxito de esta segunda operación traza un camino más claro hacia adelante. La atención se centrará ahora en un programa de fisioterapia personalizado, diseñado para recuperar la fuerza en la pierna antes de que se pueda plantearse su regreso al fútbol de competición.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
El eventual regreso de Kulusevski supondrá un importante impulso para un Tottenham que, en ocasiones, ha parecido carecer de ideas en el último tercio del campo, aunque es posible que no se produzca antes de que termine la temporada. Es probable que los Spurs tengan que evitar el descenso sin el sueco, y podrían dar un gran paso hacia ese objetivo si logran la victoria a domicilio ante el Sunderland en su próximo partido de la Premier League, el 22 de marzo.