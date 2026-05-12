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Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Dejan Kulusevski se pierde el Mundial tras un año de lesiones. El jugador del Tottenham queda fuera de la convocatoria de Suecia, al igual que Viktor Gyökeres y Alexander Isak

D. Kulusevski
Sweden
World Cup
Tottenham
G. Potter

Dejan Kulusevski, centrocampista del Tottenham, se perderá el próximo Mundial tras no recuperarse a tiempo de una grave lesión de rodilla. A pesar de luchar durante un año, el internacional sueco no pudo demostrar su estado físico para entrar en la convocatoria definitiva de Graham Potter.

  • Potter confirma la ausencia de Kulusevski

    El seleccionador sueco, Graham Potter, confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial, y la gran ausencia es la estrella del Tottenham, Kulusevski.

    El mediapunta no juega desde mayo de 2025, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en la derrota del Tottenham por 2-0 ante el Crystal Palace, lo que acabó con sus esperanzas de representar a su país en la máxima cita futbolística.

    A pesar de su esfuerzo por recuperarse a tiempo, aún no entrena al máximo en Hotspur Way y realiza su rehabilitación en el extranjero, lejos de la competencia.

    Su ausencia cierra un año agotador con dos operaciones en la rodilla.


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  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Las dudas de De Zerbi se confirmaron.

    La noticia, aunque dura para el jugador, no sorprendió en el Tottenham. El entrenador, Roberto De Zerbi, ya había dudado de que Kulusevski viajara a Estados Unidos por su falta de minutos en competición.

    «No conozco bien la situación», admitió De Zerbi. «Para mí es difícil entender cómo puede jugar en el Mundial si no ha disputado ningún partido esta temporada».

  • El talento sigue presente en las filas de Suecia

    Aunque Kulusevski se queda fuera, Suecia mantiene mucho talento de la Premier League. Los delanteros Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool) liderarán el ataque de Potter. También destaca la inclusión del joven Lucas Bergvall, del Tottenham.

    Completan la lista los ingleses Yasin Ayari (Brighton), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds) y Anthony Elanga (Newcastle).

    Potter combina defensas experimentados y delanteros dinámicos, pues Suecia se prepara para una exigente fase de grupos en su concentración de Texas.


  • Sweden v Switzerland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Nos esperan los retos del Grupo F en Texas

    Suecia debutará en el Grupo F el 15 de junio ante Túnez. Cinco días después enfrentará a los Países Bajos y cerrará la fase de grupos contra Japón. Sin la creatividad de Kulusevski, Potter necesita que sus demás estrellas se destaquen para avanzar en la eliminatoria.

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