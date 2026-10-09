Kulusevski ha alcanzado un momento clave en su proceso de recuperación, al participar en su primera situación de partido en más de 500 días. El internacional sueco ha estado atrapado en una pesadilla de lesiones desde mayo de 2025, luchando contra un complejo problema en la rótula que obligó a dos intervenciones quirúrgicas distintas en un periodo de diez meses. El exatacante de la Juventus ha afrontado un durísimo camino hacia la recuperación, que incluyó un reciente contratiempo que le apartó brevemente de los entrenamientos del primer equipo.

Sin embargo, ha logrado aumentar con éxito su carga de trabajo durante el parón internacional de tres semanas. Los servicios médicos del club han estado supervisando su progreso con extremo cuidado, asegurándose de que su reintroducción al fútbol de alta intensidad se gestione para evitar cualquier complicación adicional en la rodilla. En un paso importante hacia adelante, Kulusevski participó en un partido de entrenamiento de 11 contra 11 celebrado en Hotspur Way durante la segunda semana de la ventana internacional. Fue incluido en un equipo formado por jugadores veteranos del primer equipo, enfrentándose a un conjunto compuesto por promesas sub-21 y sub-18 del Tottenham, según informó el Daily Mail.