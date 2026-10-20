Kulusevski se ha descrito como «más inteligente» y «un hombre diferente» tras volver a competir después de casi un año y medio apartado de los terrenos de juego. El extremo entró en el minuto 86 entre una ovación en pie, en su primera aparición desde que sufrió una devastadora lesión de rodilla el 11 de mayo de 2025. Su regreso coincidió con la primera victoria del Tottenham en la Premier League esta temporada, después de que derrotara al Coventry City por 3-1.

Kulusevski no tardó en señalar que el tiempo alejado del campo ha cambiado su perspectiva del fútbol y de su propia identidad como deportista profesional. «Estoy muy agradecido de haber tenido que pasar por ello. Ahora estoy listo para jugar al fútbol. Ahora me veo de otra manera. Creo que soy un hombre diferente. El mismo que quiere jugar al fútbol, pero un poco más inteligente, así que estoy contento», declaró Kulusevski a Sky Sports.