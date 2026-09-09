La búsqueda de talento de primer nivel suele producirse a puerta cerrada, pero Giggs ha revelado que adoptó un enfoque más personal cuando intentó fichar a Anderson para el Manchester United. En declaraciones en Rio Ferdinand Presents: The Debrief, el emblemático extremo detalló cómo trató de aprovechar un encuentro casual con el centrocampista inglés durante sus vacaciones, justo antes del Mundial.

Giggs admitió que no se contuvo cuando se dio cuenta de que estaba compartiendo el campo con el que entonces era objetivo del United. "Fue literalmente unos días antes de que se fuera al Mundial. Le atosigué", dijo Giggs a Ferdinand.

"Al principio no sabía muy bien cómo encajarlo y luego se relajó un poco. Pero durante los primeros cuatro o cinco hoyos nos estábamos cruzando constantemente. Y al final me dijo: '¿quieres dejarme ya en paz? ¿Puedes dejarme jugar al golf, por favor? Estás en problemas'"



