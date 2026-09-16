Gleison Bremer declaró su intención de escribir su nombre en la historia de la Juventus antes de su estreno en la Liga Europa de la UEFA contra el NEC Nijmegen en el Allianz Stadium. El central brasileño habló con UEFA.com en la víspera del encuentro para exponer las ambiciones europeas de la plantilla.

Como capitán, Bremer subrayó el deseo del equipo de iniciar una sólida campaña continental bajo las órdenes del entrenador Luciano Spalletti.

La Juventus aspira a lanzar un aviso contundente desde el inicio de la competición.