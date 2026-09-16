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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traducido por

¡Dejad mi huella! El capitán Bremer apunta a la gloria europea para afianzar su legado en la Juventus

Juventus vs NEC Nimega
G. Bremer
Juventus
NEC Nimega
Europa League

El capitán de la Juventus, Gleison Bremer, expresó su ambición de dejar una huella duradera en el club antes de su estreno en la Europa League de la UEFA contra el NEC Nijmegen. En declaraciones a UEFA.com, el defensa brasileño elogió al entrenador Luciano Spalletti y apuntó a llegar hasta el final en Europa.

  • Bremer apunta a la gloria europea con la Juventus

    Gleison Bremer declaró su intención de escribir su nombre en la historia de la Juventus antes de su estreno en la Liga Europa de la UEFA contra el NEC Nijmegen en el Allianz Stadium. El central brasileño habló con UEFA.com en la víspera del encuentro para exponer las ambiciones europeas de la plantilla.

    Como capitán, Bremer subrayó el deseo del equipo de iniciar una sólida campaña continental bajo las órdenes del entrenador Luciano Spalletti.

    La Juventus aspira a lanzar un aviso contundente desde el inicio de la competición.

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    Un defensa reflexiona sobre el legado de Scirea

    Bremer reconoció la enorme responsabilidad que supone llevar el brazalete, y citó al legendario exdefensa Gaetano Scirea como una inspiración. Aunque evitó las comparaciones directas por la presión que conllevan, el jugador de 29 años sigue decidido a forjar su propio legado a base de trabajo duro.

    Destacó su estilo agresivo, su dominio por alto y su fuerza física como activos clave para ayudar al equipo a triunfar.

    «Muchos defensas han hecho historia aquí, especialmente Gaetano Scirea», explicó Bremer. «Me resultaría muy difícil compararme con ellos porque la presión es enorme. Pero espero poder dejar mi huella y siempre lo daré todo en el campo».

  • Un brasileño elogia la dirección táctica de Spalletti

    El capitán de la Juventus elogió mucho a Spalletti y destacó cómo el técnico toscano ha aportado una dirección táctica clara y ha acelerado el desarrollo del equipo. Bremer insistió en que trabajar a diario bajo sus órdenes está puliendo sus cualidades individuales.

    Expresó una confianza absoluta en el proyecto construido por el entrenador.

    «Nos dio una dirección, nos puso en un camino», añadió Bremer. «Hemos crecido mucho con él. Es un entrenador de primer nivel, un campeón, y nos está ayudando a alcanzar nuestros objetivos día a día».

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    La Juventus se centra en ganar la Europa League

    Con su campaña europea a punto de arrancar ante el NEC neerlandés, Bremer no ocultó su deseo de levantar el trofeo. El defensa cree que la Juventus posee la calidad necesaria para llegar hasta el final en la competición.

    Una victoria en casa supondrá el impulso ideal para sus aspiraciones europeas.

    La Juventus regresa a la acción con la intención de sumar tres puntos para comenzar su recorrido en la fase de grupos.

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