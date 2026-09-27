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¡Déjà vu! El incombustible Luka Modric recuerda el icónico debut de Slaven Bilic tras marcar en la victoria de Croacia sobre Chequia
Una sensación de déjà vu para el capitán
La historia tiene una curiosa forma de repetirse en el mundo del fútbol internacional y, para Croacia, esa historia involucra a su capitán talismán y a una cara conocida en el banquillo. Modric fue el artífice de una victoria vital el sábado por la noche, rebobinando los años para liderar a un equipo joven en un duelo exigente. El triunfo fue el regalo de bienvenida perfecto para Bilic, que ha regresado al frente de Croacia para inyectar savia nueva a la plantilla. Para Modric, el gol tuvo un aire surrealista de simetría, al evocar su aportación en el primer partido de Bilic como seleccionador hace dos décadas. En 2006, en el primer encuentro de Bilic como seleccionador de Croacia, un joven Modric marcó en una famosa victoria por 2-0 sobre Italia en Livorno.
«Es bonito volver a marcar, estoy feliz. Marqué un gol, si no me equivoco, en el debut de Slaven, un gol contra Italia. Ahora ha vuelto, y vuelve a ser un gol; no está mal. Por supuesto, estoy más contento por la victoria», admitió Modric, tal y como recoge Jutarnji.
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Preocupaciones tácticas pese al inicio ganador
Aunque se consiguieron los tres puntos, Modric fue, como es habitual, sinceramente autocrítico sobre los aspectos en los que Croacia sufrió. El equipo dominó los compases iniciales, pero perdió el rumbo después de que los anfitriones lograran igualar el marcador. El mediapunta de 41 años destacó una pérdida de calma que convirtió una actuación controlada en un duelo frenético de ida y vuelta.
Modric ofreció un análisis detallado de cómo el partido se les fue de las manos. Declaró: "Una victoria muy importante. Era importante empezar con puntos y al mismo tiempo darle una victoria al nuevo/viejo entrenador. Estamos contentos. Hubo muchas cosas buenas, así como cosas que no fueron buenas, especialmente después de su empate. Hasta el gol de la República Checa para el 1-1, creo que jugamos bastante bien, creamos muchas ocasiones, podríamos haber ido ganando cómodamente por dos o tres goles, y entonces llegó el gol del 1-1 y ahí nos desmoronamos un poco".
"Convertimos el partido en un intercambio de golpes, que no nos conviene y no tiene sentido jugar así. Especialmente porque íbamos ganando. Al final, la victoria es importante, hubo muchas cosas positivas, ahora tenemos que centrarnos en los próximos partidos".
El impacto del efecto Bilic
El regreso de Bilic ha revitalizado claramente el vestuario, aunque el periodo de transición no ha hecho más que empezar. Modric señaló que la llegada de un nuevo entrenador aumenta de forma natural la intensidad entre los jugadores, ya que todos están desesperados por demostrar su valía al cuerpo técnico. Con una mezcla de veteranos legendarios y talentos emergentes como Josko Gvardiol y Luka Vuskovic, la plantilla se encuentra actualmente en pleno proceso de evolución. El foco está ahora en perfeccionar el sistema antes de medirse a una oposición de élite, donde los errores de concentración se castigarán con mayor dureza.
"Todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero es bastante positivo. Como siempre, cuando hay un nuevo entrenador, todo el mundo quiere dar más, mucha más energía, deseo, voluntad, todo. No estoy diciendo que eso no estuviera antes, pero sale aún más a relucir cuando hay un nuevo entrenador. Hay algunas cosas que quiere de nosotros, hará falta tiempo para perfeccionarlo todo, pero todo va más fácil cuando ganas. Era importante, y creo que en el próximo partido repetiremos las cosas buenas e intentaremos reducir las malas al mínimo, porque jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo."
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Evolución defensiva y mirando hacia España
Uno de los aspectos más intrigantes de la nueva era es la capacidad de la línea defensiva para sacar el balón jugado. Con Gvardiol y la sensación adolescente Vuskovic como base, Croacia busca construir desde atrás con más confianza que nunca. Modric elogió la calidad técnica de la nueva generación y señaló que contar con defensas capaces de romper líneas con sus pases permite a los centrocampistas mantenerse más arriba sobre el campo. Sin embargo, advirtió de que el equipo debe seguir siendo compacto, especialmente con un duro duelo contra España en el horizonte del calendario.
"Después de que encajáramos el gol, entramos en confusión, algo que nos pasa a menudo; tenemos que trabajar mucho en ese aspecto para seguir siendo compactos y no descomponernos. Tendremos que trabajar sobre eso más que en nada, especialmente en los partidos que vienen; no debemos dejar mucho espacio", declaró Modric.
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