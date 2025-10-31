'Definitivamente lo extrañaremos' - Xabi Alonso, sorprendido por la lesión de Dani Carvajal mientras el entrenador del Real Madrid le dice al capitán que lo están 'esperando' para que regrese
Carvajal sufre otra lesión
Carvajal marcó su regreso al campo durante la victoria por 2-1 sobre el archirrival Barcelona en el Santiago Bernabéu el domingo, entrando como sustituto durante los últimos 20 minutos del encuentro. Aunque ayudó al Real Madrid a mantener su escasa ventaja de un gol sobre el defensor del título de La Liga, su actuación será recordada por su intercambio verbal con su compañero de selección y súperestrella adolescente del Barça, Lamine Yamal.
El lunes, la noche después de que el Madrid rompiera su racha de cuatro derrotas consecutivas contra los catalanes, el club publicó un sorprendente comunicado médico sobre Carvajal después de informes de que sintió molestias tras el Clásico. "Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una articulación laxa en su rodilla derecha. Carvajal se someterá a una artroscopia", decía el comunicado.
El capitán se sometió a una exitosa cirugía artroscópica, pero ha sido descartado para la acción hasta enero de 2026. Será otra prueba de resistencia mental para Carvajal, quien pasó la mayor parte de la temporada 2024-25 al margen después de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. El Clásico también marcó su primera aparición desde la lesión muscular que sufrió durante el derbi contra el Atlético de Madrid en septiembre, lo que le llevó a perderse cinco partidos.
- Getty Images
Alonso espera a Carvajal para la segunda mitad de la temporada
Hablando en una conferencia de prensa el viernes, Alonso dijo: "Carva jugó 20 minutos, lo hizo muy bien, compitió... y el lunes por la mañana fue una sorpresa recibir esa llamada del médico. Definitivamente lo extrañaremos. Y como parecía que contaríamos con él... Pensamos [que estará fuera] siete u ocho semanas. Lo estamos esperando."
El regreso de Trent Alexander-Arnold no podría haber llegado en mejor momento.
Alonso estará preocupado por no contar con los servicios de Carvajal. El jugador de 33 años es un ganador en serie y un verdadero líder, un jugador que aporta experiencia valiosa así como solidez defensiva. Su ausencia seguramente perjudicará los planes del entrenador en cierta medida, ya que se creía que contaba con Carvajal para las grandes ocasiones.
Sin embargo, se sentirá aliviado por la recuperación más rápida de lo esperado inicialmente de Trent Alexander-Arnold. El internacional inglés sufrió una desafortunada lesión en el tendón de la corva en su debut en la Liga de Campeones para Madrid contra Marsella en septiembre, necesitando ser retirado en los primeros cinco minutos del juego. Desde entonces, ha perdido siete partidos debido al contratiempo y permaneció como suplente no utilizado en la victoria sobre el Barça el pasado fin de semana, siendo su primera convocatoria al equipo después de recuperarse.
Los próximos encuentros también ofrecen una oportunidad primordial para que el lateral derecho de 27 años se afiance como titular habitual en el once inicial de Alonso. Se espera que participe contra el Valencia en el Santiago Bernabéu el sábado, y si todo va bien, Alexander-Arnold podría ganarse un lugar como titular contra su antiguo club, el Liverpool, cuando los Blancos visiten Anfield en la Liga de Campeones la próxima semana. El internacional inglés ha hecho solo cinco apariciones esta temporada, sumando solo 151 minutos. Una participación constante en el once inicial podría ayudarle a recuperar su forma y construir un valioso impulso de cara a la segunda mitad de la campaña 2025-26.
- Getty Images Sport
Alonso lidiando con otros problemas de lesiones
El proyecto de Alonso en la capital española ha tenido un comienzo espectacular. Excepto por la mancha del derbi 5-2 contra el eterno rival Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Real Madrid ha sido casi impecable. El equipo ha mostrado una renovada solidez defensiva, mientras que el ataque, liderado por el imparable Kylian Mbappé, está funcionando bien y rindiendo en momentos clave, incluso si aún no ha alcanzado su máximo potencial. El Madrid ha ganado 12 de sus 13 partidos esta temporada, con su triunfo sobre el Barcelona rompiendo finalmente la maldición del club en los grandes partidos.
Sin embargo, las lesiones siguen siendo un factor incontrolable, y uno que podría definir hasta dónde llegará el Madrid esta temporada. Actualmente, no cuentan con los servicios del dúo de centrales Antonio Rüdiger y David Alaba, quienes estarán fuera por al menos otro mes. La lesión de Carvajal fue también la 47ª instancia de un defensor lesionado en las dos últimas temporadas.
Fede Valverde ha contribuido como lateral derecho improvisado ante la ausencia de Carvajal y Alexander-Arnold, y ha respondido admirablemente. Él también parecía estar exhausto al final del Clásico, solicitando ser sustituido debido a la fatiga. El uruguayo, una de las piezas clave del Madrid, no ha contado con suficiente descanso. Si se lesiona, la profundidad en el mediocampo será demasiado escasa. Aunque la rotación ha sido la clave para Alonso y su cuerpo técnico, deberán ser extremadamente cautelosos en las próximas semanas. La condición física del personal clave podría determinar el éxito o el fracaso de la temporada del Madrid.