El entrenador del Napoli quedó consternado tras ver cómo su equipo desperdiciaba una ventaja y perdía 3-1 ante el Villarreal en la Champions League. Los partenopeos no lograron mantener el orden táctico durante una segunda parte caótica, lo que llevó al técnico a cuestionar la actitud del fútbol moderno hacia la solidez defensiva. Allegri fue especialmente crítico con la reacción de su equipo ante las adversidades sobre el terreno de juego y sugirió que se está perdiendo el arte fundamental de defender.

«Saber defender se ha convertido casi en una vergüenza, y eso no significa necesariamente hacerlo cerca de tu propia portería», declaró el veterano técnico a Sky Sport Italia. «Pero si luego cedes en el centro del campo y no marcas arriba... En la Champions League, los demás cometen pocos errores técnicos. Hay que prestar más atención a la defensa, aunque defensivamente lo hicimos bastante bien, pero permitimos muchos disparos desde fuera. Tenemos que mejorar en este aspecto defensivo».