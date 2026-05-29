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«¡Dedicado a todos los que decían que estaba acabado!» - La estrella del Inter desafía a sus detractores tras ganar el premio al mejor jugador de la Serie A, solo un año después del fracaso en la búsqueda del triplete europeo y nacional
Dimarco logra una impresionante remontada tras una temporada difícil
Dimarco vivió un renacimiento extraordinario con el Inter tras atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera solo 12 meses antes. El lateral fue duramente criticado tras la derrota 5-0 ante el París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones y una temporada sin títulos.
En la 2025-26 respondió con 18 asistencias y siete goles, y el equipo de Cristian Chivu ganó Serie A y Coppa Italia. Sus números le otorgaron el premio al mejor jugador de la liga, convirtiéndose en el primer italiano en lograrlo.
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Dimarco responde a las críticas
Dimarco admitió que no esperaba este éxito tras la decepción del año pasado y calificó la campaña como la mejor temporada de su carrera. En declaraciones a Sky Sport, reconoció que las críticas recibidas al final de la temporada anterior le afectaron mucho, especialmente las que dudaban de su nivel.
«Ha sido la mejor temporada de mi carrera. Partimos de una situación difícil, y ganar dos trofeos como el Scudetto y la Coppa Italia, rematándolo todo con el premio al MVP, es algo extraordinario que, sinceramente, no pensaba que pudiera lograr al comienzo de la temporada», explicó Dimarco.
«Se lo dedico a mi familia y a quienes a finales del año pasado dijeron que estaba acabado. Dijeron que había que venderme, que solo aguantaba 35 minutos, que no sabía defender. Duele leer eso, pero cada vez que piso el campo con esta camiseta doy más del 100 %».
Haciendo historia para Italia
Más allá de los títulos colectivos con el Inter, el premio individual a Dimarco es clave para el fútbol italiano. Al ser nombrado mejor jugador de la liga, rompió una racha y se convirtió en el primer local en ganar el galardón en su formato actual. Para el milanés, expresarlo con palabras es difícil, sobre todo por su vínculo con el club y la selección.
«Ser el primer italiano en ganar el premio al MVP me llena de orgullo, porque juegas para tu país, con tu equipo favorito», admitió. «Me cuesta incluso describirlo. Era un premio que no esperaba, verdaderamente el fruto de todo el trabajo que he realizado a lo largo de los años».
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Dimarco seguirá siendo una pieza clave en el proyecto del Inter
El Inter quiere afianzar su dominio en la liga, y se espera que Dimarco siga siendo clave para Chivu en la alineación. Su importancia no para de crecer tras una temporada que lo consolidó como uno de los mejores laterales ofensivos de Europa. Tras callar las críticas sobre su forma física y defensiva, Dimarco afronta la próxima campaña con más fuerza que nunca en el Inter.