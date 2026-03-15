Deco ofrece nuevas noticias sobre el futuro de Marcus Rashford en el Barcelona y explica por qué «aún no hay nada decidido»

Se ha especulado con que el Barcelona activará la opción de compra incluida en la cesión de Rashford para retenerlo en el Camp Nou. Deco ha sido interrogado sobre la situación y ha explicado cuál es su postura con respecto al internacional inglés. El domingo declaró a los periodistas: «¿Que si se queda Rashford? Tenemos las ideas claras respecto a Rashford y sabemos lo que hay que hacer para que se quede».

Al referirse al retraso, Deco añadió: «Pero el asunto está ligado al juego limpio financiero, a las prioridades, al rendimiento y a la decisión del entrenador, y es algo que aún no hemos hecho porque no es el momento adecuado». Estos factores indican que, aunque Rashford ha causado una buena impresión, forma parte de un rompecabezas más amplio que Hansi Flick y la directiva aún están armando.