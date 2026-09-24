Deco: no me preocupa Mourinho, no esperábamos la explosión de Raphinha y los árbitros pueden equivocarse

Deco, director deportivo del Barcelona, habló sobre las últimas novedades en torno al conjunto catalán durante su habitual visita a la cumbre del fútbol que organiza la Federación Portuguesa.

Deco hizo declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos el diario As, que mantuvo con él una entrevista en exclusiva.

Deco afirmó: "Julián Álvarez es pasado. La idea siempre fue fichar a un delantero puro con versatilidad y capacidad para participar en la construcción del juego, y Julián era uno de los jugadores que reunían esas características".

Y continuó: "No fue posible. Presentamos una oferta, pero el Atlético de Madrid siempre insistió en que no lo vendería, y tuvimos que buscar otras soluciones".

Señaló: "Gabriel Jesus no estaba en los planes, porque no conocíamos su situación, ya que se hablaba mucho de la posibilidad de que renovara su contrato con el Arsenal, y cuando decidimos que fichar a Julián era imposible, empezamos a buscar soluciones, y Jesus fue la opción ideal para nosotros".

Y recalcó: "Julián es pasado, y debemos mirar hacia adelante. Estamos contentos con lo que tenemos, y espero que a él también le vaya bien y que ayude a su club, y al final eso es lo que importa".