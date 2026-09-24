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CM grafica Lautaro Martinez Barcellona 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Deco: «Lautaro es del Barcelona, nos gustaba y nos sigue gustando. Nos detuvimos cuando el Inter nos dijo que no estaba en venta»

Inter Milán
Barcelona
Lautaro Martínez
Deco

¿Está destinada a reactivarse la telenovela Lautaro-Barcelona?

El presente de Lautaro Martínez sigue llamándose Inter. El capitán del Inter sigue encadenando goles y actuaciones de primer nivel con la camiseta del Inter, pero hubo un momento, durante el pasado verano, en el que la posibilidad de verlo con otra camiseta, la del Barcelona, se volvió una amenaza a las puertas de Viale della Liberazione.


El club catalán realmente intentó fichar al delantero argentino y no se descarta que el asalto pueda reactivarse en los próximos mercados de fichajes. Así lo confirmó a los micrófonos de Sky y Sportitalia el director deportivo del club catalán, Deco, quien explicó los motivos del frenazo veraniego, pero también reiteró su aprecio por un jugador definido como "espectacular".


  • LAUTARO EXTRAORDINARIO

    «Lautaro es un ídolo del Inter y nosotros tenemos mucho respeto por eso. Creo que es un jugador fantástico, un jugador espectacular, un icono, una leyenda del Inter, el capitán»

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  • POR QUÉ LA OPERACIÓN NO LLEGÓ A BUEN PUERTO EN VERANO

    «Por respeto al jugador, por respeto al club, en el momento en que el club nos dijo que no estaba disponible, no lo intentamos, no hablamos más. Intentamos hacer las cosas de la manera correcta, y de una forma muy clara. A veces hay muchas especulaciones en la prensa, pero los clubes saben cómo fueron realmente las cosas».


  • Lautaro es uno para el Barcelona

    «Es verdad, hubo un momento en el que nosotros, entre los que buscábamos, entre los que creíamos que eran jugadores para el Barça, Lautaro era uno de ellos. En el momento en que mi presidente habló con los dirigentes del Inter y le dijeron que no estaba en venta, por respeto no volvimos a hablar, ni siquiera con el jugador o con su agente».

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  • Nos gustaba y nos sigue gustando

    «En cualquier caso, sí, es cierto que era un jugador que nos gustaba y que nos gusta, y a mí personalmente me gusta»

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