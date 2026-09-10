Deco: la exclusión de dos jugadores del Barcelona del Balón de Oro es un "escándalo" y rechazamos fichar a un jugador del Real Madrid

Deco reveló los detalles de los movimientos del Barcelona por Rodri, aclarando que en un principio el club no creía que el jugador del Manchester City fuera a estar disponible en el mercado de fichajes.

Y dijo: "Hace varios meses no pensábamos en fichar a Rodri, porque creíamos que no dejaría el Manchester City, especialmente con un año restante de contrato".

Y añadió: "Cuando empezaron a llegarnos noticias sobre la posibilidad de su salida, contacté con Hugo Viana (el director deportivo del Manchester City) para conocer la realidad del asunto, y me dijo que tenía una oferta para renovar su contrato, pero también me aclaró que, si llegaba otra oferta, el club no podría retenerlo".

Deco señaló que el Barcelona informó a Flick de esta posibilidad y obtuvo su aprobación, antes de que el club comenzara a contactar con el agente del jugador.

Y sobre la posibilidad de que Rodri se traslade al Real Madrid, Deco se limitó a decir: "En ese caso, tendríamos que hablar con él".