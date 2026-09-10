Deco: la exclusión de dos jugadores del Barcelona del Balón de Oro es un "escándalo" y rechazamos fichar a un jugador del Real Madrid

Deco, director deportivo del Barcelona, mostró su sorpresa por la exclusión de dos jugadores del equipo de la lista de los treinta candidatos a ganar el Balón de Oro, mientras que habló de otros asuntos, entre los que destacó el rechazo del club a fichar a Bernardo Silva, actual centrocampista del Real Madrid, el pasado verano cuando era jugador de su anterior equipo, el Manchester City.
Deco, durante una entrevista con la emisora "El Món a RAC 1", expresó su gran satisfacción por el inicio de temporada del Barcelona bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, confirmando al mismo tiempo su confianza en el proyecto deportivo del club.