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Deco, director deportivo del Barcelona, responde a los rumores sobre el adolescente del Manchester United JJ Gabriel
Deco descarta los rumores sobre un traspaso
Según Mundo Deportivo, Deco ha querido restar importancia a las informaciones que apuntan a que el Barcelona está preparando una oferta por Gabriel. El jugador, de 15 años, ha despertado un gran interés en toda Europa después de pedir salir de Old Trafford, pero el director deportivo del Barcelona insiste en que el club no está implicado actualmente.
Deco declaró: "No hay nada que decir sobre este chico. Es habitual que se nos relacione con ciertos jugadores. En cuanto a su situación, no sé qué pasó. Es un asunto en el que no estamos involucrados porque, antes que nada, necesitamos entender todas las circunstancias antes de intentar hacer algo o hablar de jugadores jóvenes".
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Demoledor veredicto de la familia
La intensa especulación sobre su traspaso nace del deseo de Gabriel de cambiar oficialmente de aires. Según ha informado el Manchester Evening News, su familia considera que el Manchester United se ha quedado muy por detrás de rivales de élite como Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Barcelona y Real Madrid.
Están decididos a que el delantero continúe su formación junto a los mejores. El United ha rechazado de forma tajante su solicitud formal de ser dado de baja, con la esperanza de retener a un jugador que está en el club desde los 11 años. Su contrato actual expira al final de la temporada.
Carrick pide paciencia
Según se informa, la tensión se ha desbordado tras la ausencia de Gabriel en los recientes partidos del primer equipo. El joven se quedó fuera de la convocatoria en la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah y en la eliminación por 3-2 en la Carabao Cup frente al Brighton. En medio de un desastroso inicio de temporada en el ámbito nacional para el primer equipo, el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha instado públicamente a la joya de la cantera a tener paciencia.
Carrick explicó: "Creo que es un chico joven, JJ, y creo que es importante que, desde luego, no saquemos nada aquí. Creo que la exposición, el escrutinio y todo eso, hay que tener cuidado, ser sensatos y pensar en él más que en ninguna otra cosa".
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¿Qué pasa después?
El Manchester United debe gestionar ahora un delicado pulso antes de que Gabriel cumpla 16 años el 6 de octubre, momento en el que podrá contar con representación legal. El adolescente tiene pasaporte irlandés, lo que facilitaría enormemente un posible traslado a España. Si Gabriel prefiere seguir en Inglaterra, el Chelsea lidera actualmente la carrera a nivel nacional, aunque la actual prohibición de inscribir jugadores en su academia implica que tendría que esperar hasta enero.
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