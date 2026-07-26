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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Deco cumple su misión: cinco fichajes resuelven el enigma del Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
España

El Barcelona logró resolver varios interrogantes relacionados con el trío que defenderá la portería del conjunto catalán la próxima temporada.

Y si el verano del año pasado presenció una inversión estratégica en un portero con presente y futuro como Joan García, la dirección deportiva del Barça se centra durante el actual mercado de fichajes en solucionar la situación de exceso de efectivos que se vislumbraba en el puesto de portería, tras el regreso de varios jugadores cedidos a otros clubes. 

El diario "Sport" señaló en un informe que el director deportivo Deco llega a finales del presente mes habiendo completado gran parte de la tarea para poner fin a esa acumulación.

  • Ter StegenGetty Images

    Se acerca la salida de Ter Stegen

    El caso de Marc-André ter Stegen, el más complicado tanto en el aspecto económico como en el sanitario, será, si no surgen sorpresas, la próxima operación en cerrarse y anunciarse de forma oficial.

    El contrato del guardameta alemán se extiende hasta el verano de 2028, pero no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick, por lo que ha aceptado marcharse cedido al Ajax de Ámsterdam bajo la dirección de Míchel, con quien ya trabajó la pasada temporada en el Girona.

    Durante las últimas horas se han resuelto las cuestiones fiscales que entorpecían la operación, y se espera que su llegada a Ámsterdam se haga realidad a comienzos de la próxima semana. 

    El guardameta alemán disputó 45 minutos ante el Europa, pero es probable que no viaje con la expedición del Barcelona a la concentración en Inglaterra.

    • Anuncios
  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña: el final de 14 años en el Barcelona

    Esta fue una de las primeras operaciones del Barcelona este verano, ya que después de ofrecer un buen nivel con la camiseta del Elche durante la primera mitad de la temporada pasada (antes de perder su puesto en favor de Matías Dituro), el Panathinaikos mostró su interés por sus servicios y lo fichó por unos 3 millones de euros.

    De este modo, el guardameta procedente de Alicante puso fin a más de una década de vinculación con el club catalán.

    De hecho, Iñaki Peña ya disputó su primer partido oficial con su nuevo equipo, pues jugó los 90 minutos completos en la ida de la ronda previa de la Liga Europa Conferencia y contribuyó a la victoria del conjunto griego como visitante ante el Paksi húngaro por 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga, al filial del Atlético de Madrid

    El Barcelona no renovó el contrato de Ander Astralaga tras finalizar su cesión al Granada, poniendo fin así a la trayectoria del portero, que se prolongó durante 8 años con el club.

    Astralaga se incorporó al Barcelona en el verano de 2018 dentro de la categoría juvenil, y no logró disputar ningún partido oficial con el primer equipo, aunque sí participó en un encuentro amistoso ante el Manchester City.

    El filial del Atlético de Madrid anunció su fichaje con un contrato que se extiende hasta el año 2028.

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  • Yaco, pretendido en LaLiga

    El joven guardameta húngaro comenzó la pretemporada con el primer equipo tras su regreso de la cesión al Andorra, pero tanto el jugador como el club consideran que la mejor opción es que vuelva a salir cedido para conseguir minutos de juego de forma regular.

    Yácko tiene 20 años y necesita jugar con continuidad, además de gozar de buena reputación en el fútbol español. 

    Según el periodista Matteo Moretto, figura en las listas de interés del Racing de Santander, el Levante y el Real Mallorca.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Coșin: una cesión con aroma de despedida

    Aunque el guardameta estadounidense de 20 años era considerado una de las apuestas de futuro del Barcelona, su cesión al Lyngby Boldklub hasta el verano de 2027 incluye una opción de compra cercana a los 1,5 millones de euros a favor del club danés.

    Y pese a que ninguna de las dos partes lo desveló en sus comunicados oficiales, el Barcelona conservará un 40% del valor de una futura venta en caso de que renuncie a la propiedad del jugador, lo que le permitirá beneficiarse económicamente si el portero brilla o incluso facilitar la negociación de su regreso en el futuro.

    Cushing necesita jugar para demostrar que las grandes expectativas que le rodearon durante su etapa de formación pueden hacerse realidad en el fútbol profesional, aunque sea a través de un destino considerado "excepcional" en comparación con lo habitual.

  • Deco Hansi FlickGetty

    La decisión esperada: ¿juventud o experiencia?

    Con Joan García como portero titular indiscutible y con Szczesny como segundo guardameta al que le queda un último año de contrato, la dirección deportiva del Barça debe elegir entre dos escenarios para completar la parcela de la portería.

    El primer escenario, que es el más probable, consiste en que Eiker Rodríguez (nacido en 2008), considerado el portero más destacado de La Masia, e Éder Aller se repartan el papel de tercer guardameta del equipo.

    La otra posibilidad es que Deco acuda al mercado de fichajes para incorporar a un portero con experiencia y de bajo coste, con el objetivo de competir con Szczesny, siendo Álex Remiro el nombre que más suena en este contexto.

    Sea como fuere, el panorama de la portería del Barcelona es cada día más claro, ya que se ha resuelto buena parte de los interrogantes, mientras que no se espera que la resolución del resto lleve mucho tiempo.

    No obstante, el mercado de fichajes todavía es largo, pues queda más de un mes para su cierre, lo que significa que muchas cosas pueden suceder antes de que baje el telón.

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