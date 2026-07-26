El Barcelona logró resolver varios interrogantes relacionados con el trío que defenderá la portería del conjunto catalán la próxima temporada.

Y si el verano del año pasado presenció una inversión estratégica en un portero con presente y futuro como Joan García, la dirección deportiva del Barça se centra durante el actual mercado de fichajes en solucionar la situación de exceso de efectivos que se vislumbraba en el puesto de portería, tras el regreso de varios jugadores cedidos a otros clubes.

El diario "Sport" señaló en un informe que el director deportivo Deco llega a finales del presente mes habiendo completado gran parte de la tarea para poner fin a esa acumulación.