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Emanuele Tramacere

Traducido por

Declaración de Julián Álvarez: «He hablado con el Atlético de Madrid; la venta beneficia a todos y quiero cumplir mi sueño»

Atlético Madrid
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Julián Álvarez
Fichajes

Julian Álvarez ha pedido al Atlético de Madrid fichar por el Barcelona.

El nombre de Julián Álvarez lleva tiempo en boca de todos y, tras sus declaraciones de hoy, seguirá siendo tema de conversación en el Atlético de Madrid. Antes, el delantero argentino ya había acaparado titulares tras el desencuentro en redes del Atlético con el Barcelona y luego con el Real Madrid, que confirmó una oferta de 150 millones presentada por Florentino Pérez y rechazada.


Hoy, tras el 2-0 de Argentina a Austria, «La Arana» declaró ante ESPN que quiere marcharse, rompiendo la tregua que el Atlético había logrado con tanto esfuerzo.


  • ÁLVAREZ HA SOLICITADO SU TRASPASO

    «¿El futuro? La verdad es que no lo sé. No es momento de hablar, pero tampoco puedo esconderme. Soy una persona honesta. He hablado con los responsables del club. Creo que lo mejor para todos es una cesión. Y quiero hacer realidad mi sueño».

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  • QUIERE AL BARCELONA

    Según Sport y Mundo Deportivo, el sueño de Álvarez es fichar por el Barcelona, que lleva meses tras él. El Atlético de Madrid acusa a la prensa de presionar en ese sentido. El rechazo de los 150 millones de euros ofrecidos por el Real Madrid eleva el precio por encima de lo que el Barça puede pagar hoy, y la situación con el argentino amenaza con volverse en contra del club.