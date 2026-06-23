Rice destacó lo afortunados que se sienten los jugadores actuales por compartir vestuario con un goleador legendario. «Para mí, es uno de esos jugadores a los que, cuando seas mayor, le contarás a tus hijos que tuviste la oportunidad de jugar con Harry Kane. Es así de bueno. Es uno de esos jugadores.

Me siento muy afortunado: es nuestro capitán y predica con el ejemplo cada día en los entrenamientos. No me sorprende lo bueno que es, por sus goles en los entrenos, su paso por el Bayern de Múnich y lo que ha hecho con la camiseta de Inglaterra. Ha sido un honor jugar con él». Tengo mucha suerte de jugar con un delantero como él».