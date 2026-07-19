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Declan Rice se convierte en el capitán más joven de Inglaterra, superando a Harry Kane y David Beckham, pero la estrella del Arsenal admite estar «cansada» de hablar de trofeos tras otra decepción en el Mundial
Hito histórico para la estrella del Arsenal
Rice lideró a Inglaterra en la goleada 10-0 a Francia que les dio el tercer puesto en el Mundial 2026. A los 2:14 marcó el 1-0 y luego asistió a Ezri Konsa, convirtiéndose en el primer inglés en anotar y asistir en su debut como capitán en un Mundial.
En su partido 80 con la selección, marcó el segundo gol más rápido de Inglaterra en un Mundial, superado solo por el histórico tanto de Bryan Robson ante Francia en 1982. Su dominio inicial abrió la puerta a una avalancha ofensiva que dejó el marcador 4-0 al descanso.
Se une así a Alan Shearer, David Beckham, Steven Gerrard y Harry Kane como los únicos capitanes ingleses que han contribuido a un gol en su debut mundialista. Solo Kane, con dos tantos ante Túnez en 2018, iguala las dos intervenciones de Rice.
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Cansado de la narrativa del «orgullo»
A pesar de los reconocimientos individuales y de la medalla de bronce, Rice se mostró frustrada al hablar de la trayectoria general de Inglaterra. En declaraciones tras el pitido final, la centrocampista admitió que la plantilla está perdiendo la paciencia con las victorias morales y los fracasos por poco. «Estamos hartas de decir que estamos orgullosas de haber llegado a semifinales y cuartos de final. Al fin y al cabo, queremos ganar con Inglaterra», declaró Rice a la BBC. «Pero quedar terceros en este torneo es un auténtico logro».
El centrocampista admitió que, aunque la victoria por 6-4 les consoló algo, el dolor de la derrota en semifinales ante Argentina sigue pesando. Añadió: «Estamos tan cerca. Se ha hablado mucho de que este grupo queda eliminado en los últimos años. Creo que debemos seguir adelante. Estamos cerca; el fútbol se decide por detalles, y la otra noche perdimos por eso».
La rotación de Tuchel da sus frutos
Thomas Tuchel hizo siete cambios para el partido por el tercer puesto, y Rice, que sustituyó a Harry Kane en el banquillo, se convirtió en el decimocuarto capitán de Inglaterra en un Mundial masculino, junto a Bobby Moore y Billy Wright.
El segundo entrenador, Anthony Barry, destacó la carga emocional tras la eliminación. En el descanso del partido contra Francia, con Inglaterra 4-0 arriba, declaró: «Estoy emocionado. No encuentro palabras para describir lo orgulloso que estoy de estos jugadores. Están jugando con el corazón roto. Veo a once chicos en el campo con el corazón roto; los he visto en el hotel estos dos últimos días con el corazón roto.
Son capaces de dar una actuación así solo por el orgullo de vestir la camiseta de Inglaterra. El espíritu de equipo que hemos forjado en estas siete semanas ha sido un privilegio. Sé lo que dirán los escépticos: que es demasiado tarde, pero nos enfrentamos a un rival de talla mundial y, en esos 45 minutos, estoy muy orgulloso de los chicos».
- Getty Images Sport
Un vínculo único dentro del campamento
Kane, que terminó el torneo con seis goles, respaldó las palabras de Rice sobre la solidez del plantel y afirmó: «Es una de las mejores selecciones de Inglaterra en las que he estado.
«Cuando ves a los chicos por el hotel, cuando nos ves entrenar en el campo o en el vestuario, te das cuenta de que es un grupo único. Teníamos un vínculo especial y confiábamos mucho los unos en los otros».
Tras la despedida de los Tres Leones de Norteamérica, la pregunta es si este «mejor grupo de Inglaterra» dará al fin el paso definitivo. En la campaña de 2026 estrellas como Jude Bellingham alcanzaron nuevas cotas, lo que confirma que la cantera de talento es más amplia que nunca.
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