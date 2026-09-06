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Declan Rice revela el mensaje de dos palabras que inspiró la remontada del Arsenal contra el Chelsea tras el colapso de Xabi Alonso
Rogers golpea pronto para el Chelsea
Mikel Arteta vio cómo el Arsenal mantenía su arranque perfecto en la temporada de la Premier League con una sufrida victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo. El partido comenzó de forma desastrosa para el Arsenal cuando Morgan Rogers, un fichaje del verano de 117 millones de libras, marcó de volea a los dos minutos tras una falta lanzada por Reece James. Según football.london, Rogers lo celebró apoyándose en el banderín de córner en un guiño a Thierry Henry.
Sin embargo, el Chelsea no pudo mantener su ventaja. Tras llegar al choque sin dejar su portería a cero en 18 partidos de liga consecutivos, Alonso vio cómo su equipo, que tanto había gastado, se veía replegado mientras el Arsenal encontraba su ritmo.
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Rice calma el caos
El partido alcanzó un punto de ebullición en torno al minuto 20, cuando Alonso explotó contra el cuarto árbitro. El entrenador estaba furioso porque no se señaló falta de Ezri Konsa por un supuesto agarrón sobre Joao Pedro. A medida que el juego se volvía cada vez más caótico y el Arsenal empezaba a precipitarse con el balón, Declan Rice tomó el control de la situación.
Rice se señaló la cabeza y gritó «Calma» a sus compañeros. Su madurez y sus instrucciones claras tuvieron un impacto inmediato en el equipo, evitando que cometiera faltas tontas y permitiendo al Arsenal resistir una presión incesante antes de hacerse con el control del derbi londinense.
Havertz y Odegaard aseguran la victoria
El liderazgo de Rice dio sus frutos al instante, ya que Kai Havertz igualó para el Arsenal en el minuto 25 al superar a Emiliano Martinez por su palo corto. El Arsenal empezó a desplegar un fútbol ofensivo brillante, y Martin Odegaard marcó el gol decisivo poco después de la reanudación. En el minuto 50, Christos Tzolis combinó con Havertz, que dejó pasar el balón con inteligencia hacia la trayectoria de Odegaard, lo que permitió a Odegaard fusilar su disparo por delante de Martinez. El Chelsea se negó a rendirse, con Pedro Neto estrellando un balón en el poste, pero una impresionante parada con la yema de los dedos de David Raya para negar el gol a Estevao Willian en los últimos minutos aseguró los puntos.
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¿Qué le espera ahora al Arsenal y al Chelsea?
La victoria sitúa al Arsenal con nueve puntos, empatado con el Manchester City en lo más alto de la clasificación. Ahora, Arteta centra su atención en la Liga de Campeones de la UEFA, con el Arsenal viajando para enfrentarse al Nápoles el miércoles antes de una salida liguera a Sunderland. Mientras tanto, el Chelsea sigue con seis puntos y buscará recuperarse cuando reciba al Hull City el sábado.
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