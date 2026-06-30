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Declan Rice no le dará consejos a Harry Kane sobre cómo lanzar penaltis, pero confía plenamente en las estrellas de Inglaterra si el partido del Mundial llega a la tanda de penaltis
Inglaterra se prepara para posibles tandas de penaltis
Tuchel y su cuerpo técnico saben que, en la fase eliminatoria del Mundial —con una ronda extra—, Inglaterra podría enfrentar al menos una tanda de penaltis. Su primer rival será la República Democrática del Congo en dieciseisavos.
Bajo Gareth Southgate ganaron tres de cuatro: eliminaron a Colombia en 2018 y a Suiza en dos ocasiones, pero perdieron la final de la Euro 2020 contra Italia.
Por eso Tuchel ha convocado al delantero del Al-Ahli, Ivan Toney, especialista en penaltis, además de a otros lanzadores expertos como Anthony Gordon y el capitán Harry Kane.
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El centrocampista del Arsenal explica cómo prepara sus penaltis
Kane sigue siendo el lanzador oficial de penaltis, pero Rice marcó uno con el Arsenal en su reciente derrota en la tanda ante el París Saint-Germain. «Nunca he sido el mejor lanzador, pero, tras mi penalti en la final de la Liga de Campeones, nunca he tenido tanta confianza», afirmó Rice.
Al recordar su estrategia frente al portero en Budapest, describió la batalla mental desde el punto de penalti: «No sé qué pasó, solo seguí mi proceso; sabía adónde iba a lanzar. Estudié al portero para anticipar dónde creía él que lo haría, pues mis últimos penaltis habían ido al otro lado. Todo fue un juego mental».
Superar los nervios del pasado para apoyar a los compañeros de equipo
El centrocampista admitió que antes sufría ansiedad en los partidos, pero ahora ha recuperado la serenidad. «Me sentí muy tranquilo. Antes me ponía nervioso con los penaltis. Contra el Crystal Palace al inicio de temporada estaba muy nervioso al lanzar, pero marqué. En la final no tanto». Sobre sus compañeros de selección, su confianza es total: «Miro a este grupo ahora. Sinceramente, no creo que Inglaterra haya tenido nunca un grupo mejor de lanzadores de penaltis». Rice añadió: «Miro a Harry, a Ivan, a Marcus [Rashford], a Anthony Gordon, a [Bukayo] Saka; yo puedo lanzar uno, y Jude [Bellingham] también.
«No puedo acercarme a Kane y hablarle de penaltis, porque él es el mejor lanzador. La mentalidad de todos es tal que no hace falta decir nada, es simplemente implacable. Esperemos que los porteros puedan parar algunos».
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¿Qué les depara el futuro a los Tres Leones?
Inglaterra debe centrarse en vencer mañana a la República Democrática del Congo para avanzar a octavos. Tuchel usará los últimos entrenamientos para afinar su táctica y preparar a los lanzadores de penaltis. Si el partido llega a los penaltis, el equipo tiene la mentalidad y la técnica para ganar.