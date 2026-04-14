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Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: ¿quién será el próximo inglés en ganar el Balón de Oro? Una exestrella de los Tres Leones da su pronóstico
¿Quién fue el último inglés en ganar el Balón de Oro?
David Beckham, Steven Gerrard y Frank Lampard han rozado el título, pero el exdelantero del Liverpool y el Real Madrid, Michael Owen, sigue siendo el último inglés en ganarlo.
Su éxito data de 2001, hace ya un cuarto de siglo. La era moderna ha estado dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han sumado 13 Balones de Oro.
Ahora, cerca del ocaso de sus carreras, se abre la puerta a una nueva generación. Muchos apuntan al joven del Barcelona, Lamine Yamal, como el próximo grande, aunque no lo tendrá fácil.
En 2026 podría ser el turno del centrocampista Rice, pieza clave del Arsenal en la lucha por la Premier, o del delantero Kane, que con casi 50 goles esta temporada impulsa al Bayern en Bundesliga y Champions.
El mediocampista del Real Madrid, Bellingham, también estará en la selección inglesa para la Copa América de este verano, donde podrá optar a los principales títulos colectivos e individuales.
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¿Qué jugador inglés tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro en 2026?
De los tres, ¿quién tiene más opciones de ganar el Balón de Oro? Al preguntárselo a Barry, exinternacional inglés con 53 partidos —en colaboración con BetMGM—, declaró a GOAL: «Bellingham ha sido genial en el Real Madrid, pero las lesiones le afectan ahora.
Para mí, Declan Rice ha sido el mejor centrocampista de Europa este año, el más regular. Sus números no dejan de mejorar. Ha pasado de ser un centrocampista defensivo a jugar como número ocho, y ha estado sensacional. Además, están sus jugadas a balón parado. Para mí, es el mejor centrocampista de Europa.
Los números de Harry Kane también son increíbles, así que ambos deben estar en la conversación. Al final se trata de ganar trofeos: el Balón de Oro no depende solo de las estadísticas, sino de formar parte de un equipo ganador.
«Mucho dependerá de cómo termine el Arsenal y, si hay Mundial, mejor aún; eso los pondría en lo más alto de la lista. Tienen mucho por lo que luchar. Para mí, sin duda es el mejor centrocampista de la Premier League y posiblemente de Europa este año. Las cifras de Harry Kane hablan por sí solas: es un ‘9’ increíble».
¿Ganarán Rice, Kane y Bellingham el Balón de Oro?
Al preguntarle si Rice, Kane y Bellingham podrían ganar el Balón de Oro, Barry respondió: «No lo descartaría.
«Ahora Jude no está en su mejor momento por las lesiones, pero si alguno lo logra este año, ¿por qué no? Si siguen así, ¿por qué no podrían conseguirlo?».
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Candidatos al título: Kane, Rice y Bellingham en la lucha por las medallas
Kane milita en un Bayern en pleno auge y busca ampliar su palmarés tras romper la maldición de los trofeos. En cambio, Rice podría ver cómo la temporada 2025-26 del Arsenal se desmorona: ya perdieron la final de la Carabao Cup y su ventaja en la Premier se redujo a seis puntos.
Bellingham ha vuelto al Real Madrid tras las lesiones, pero podría quedarse sin títulos y tener que centrarse en la misión de Inglaterra de acabar con 60 años sin triunfos internacionales.