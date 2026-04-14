Declan Rice, Harry Kane, Jude Bellingham: ¿quién será el próximo inglés en ganar el Balón de Oro? Una exestrella de los Tres Leones da su pronóstico

David Beckham, Steven Gerrard y Frank Lampard han rozado el título, pero el exdelantero del Liverpool y el Real Madrid, Michael Owen, sigue siendo el último inglés en ganarlo.

Su éxito data de 2001, hace ya un cuarto de siglo. La era moderna ha estado dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han sumado 13 Balones de Oro.

Ahora, cerca del ocaso de sus carreras, se abre la puerta a una nueva generación. Muchos apuntan al joven del Barcelona, Lamine Yamal, como el próximo grande, aunque no lo tendrá fácil.

En 2026 podría ser el turno del centrocampista Rice, pieza clave del Arsenal en la lucha por la Premier, o del delantero Kane, que con casi 50 goles esta temporada impulsa al Bayern en Bundesliga y Champions.

El mediocampista del Real Madrid, Bellingham, también estará en la selección inglesa para la Copa América de este verano, donde podrá optar a los principales títulos colectivos e individuales.