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Declan Rice es uno de los cinco jugadores del Arsenal que se perderán el entrenamiento previo al decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa
Rice y Saka se suman a la lista de lesionados del Arsenal
La ausencia de Rice sorprendió, pues jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 del Arsenal ante el Bournemouth. Según el Evening Standard, su falta en el entrenamiento genera dudas sobre su participación en el partido clave. Saka tampoco estuvo, ya que sigue recuperando su forma física. El extremo se perdió el duelo contra el Bournemouth pese a que Arteta esperaba su regreso.
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Odegaard sigue de baja con los Gunners
El capitán Odegaard no apareció en la sesión abierta, prolongando su baja por lesión. Su ausencia ante los Cherries se notó y, si no recibe el alta para el duelo contra el Sporting en el Emirates, Arteta tendrá difícil cubrir su vacío creativo en el centro del campo.
Los defensas agravan los problemas de selección
La defensa también se ha visto afectada, ya que Calafiori se mantuvo ausente de los entrenamientos. A pesar de jugar los 90 minutos en la ida contra el Sporting de Lisboa, el defensa italiano ha tenido problemas físicos desde entonces. No participó en las sesiones previas al partido contra el Bournemouth y quedó fuera de la convocatoria, lo que genera dudas sobre su estado actual. Timber, quinto ausente, sigue recuperándose de una lesión en la ingle que lo obligó a dejar el partido contra el Everton el mes pasado; aún no ha vuelto a entrenar al máximo.
- AFP
¿Y ahora qué?
Estas bajas llegan en un momento delicado para el Arsenal, que afronta una semana clave. Tras el partido de vuelta contra el Sporting —con una ventaja mínima de 1-0 de la ida—, el equipo de Arteta viajará el domingo al Etihad Stadium para medirse al Manchester City en un duelo decisivo por el título.