¿Declan Rice, el próximo capitán de Inglaterra? El centrocampista del Arsenal puede aprovechar el Mundial para demostrar que es el sucesor ideal de Harry Kane

Rice, por supuesto, fue quien rió el último. Unas semanas más tarde, todo quedó zanjado a favor del Arsenal. El City perdió puntos ante Everton y Bournemouth, mientras los Gunners ganaron sus últimos cinco partidos. Rice fue fundamental durante esa racha, con grandes actuaciones que llevaron al equipo de Mikel Arteta a un merecido título de la Premier League.

En esas semanas quedó claro su liderazgo. Ya era un jugador de gran talento y sigue creciendo, pero este curso se convirtió en un ejemplo para todos. Dijo que nada estaba decidido, el Arsenal lo creyó y el tiempo le dio la razón.

Inglaterra podría aprovecharse de este Rice este verano. Sus credenciales como futbolista de élite son incuestionables y ahora cuenta con un título de la Premier League que las respalda. El éxito con Inglaterra parece su última frontera a sus 27 años.

No marcará goles ni asistencias en abundancia, aunque sus lanzamientos a balón parado pueden ser decisivos. Sobre todo, Rice se está consolidando como líder. En Norteamérica puede guiar a Inglaterra en este Mundial y marcar la pauta para futuros torneos, quizá ya con el brazalete de capitán.