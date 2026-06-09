Getty Images
Traducido por
Declan Rice duda de un aspecto del juego de Kobbie Mainoo, quien aspira a compartir el centro del campo de Inglaterra con el campeón del Arsenal en el Mundial
Dudas sobre su rendimiento sin balón
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, planea renovar el mediocampo para su primera temporada completa. Sin embargo, Mainoo debe mejorar antes de convencer a sus compañeros de la selección.
Según The Sun, Rice duda de su aportación sin balón. A pesar de que el mediocampista de 21 años ha aumentado su labor defensiva con Carrick y es clave en ataque, sus errores atrás aún generan debate. No obstante, Carrick valora la actuación defensiva del joven en la victoria 1-0 ante el Chelsea en abril como su mejor partido de la temporada, pese a que el United solo remató una vez a puerta.
- Getty Images Sport
Siguiendo el modelo del París Saint-Germain
Para mejorar el juego de Mainoo y el control del equipo, Carrick se inspira en el continente. El United toma como referencia al trío campeón de la Liga de Campeones del París Saint-Germain: Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves. Aunque el conjunto francés juega con un 4-3-3, Carrick mantendrá su 4-2-3-1, con Bruno Fernandes como creador detrás del delantero. El ajuste táctico busca que Mainoo aproveche más los espacios a la espalda de la defensa rival. Tras marcar solo un gol la temporada pasada, el joven debe convertirse en un centrocampista más completo y dinámico.
Gastarse un dineral en Ederson
Para facilitar esta evolución táctica, los Red Devils han cerrado un acuerdo de 38 millones de libras (51 millones de dólares) con el Atalanta para fichar al mediocampista defensivo brasileño Ederson. Se espera que su llegada cubra la defensa y libere a Mainoo para avanzar en el campo. Además, el United ha asegurado el futuro de Mainoo con un nuevo contrato de cinco años. La reestructuración del centro del campo no se detendrá ahí, pues el club busca otro fichaje y podría sumar un tercero si Manuel Ugarte se marcha. Además, el veterano Casemiro abandonará oficialmente el club cuando expire su contrato este mes.
- Getty Images Sport
¿Qué les depara el futuro a Mainoo y al United?
Con la llegada de Ederson al centro del campo, se espera que Mainoo mejore su ataque y su trabajo sin balón. El joven debe responder pronto a las dudas de Rice para afianzarse en el once de Inglaterra de cara al Mundial. El United se centra ahora en los últimos preparativos de pretemporada antes de empezar sus competiciones nacionales y europeas.