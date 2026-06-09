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mainooGetty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Declan Rice duda de un aspecto del juego de Kobbie Mainoo, quien aspira a compartir el centro del campo de Inglaterra con el campeón del Arsenal en el Mundial

D. Rice
K. Mainoo
Inglaterra
World Cup
Manchester United
Inglaterra vs Croacia
Croacia
Arsenal

Declan Rice duda de la eficacia de Kobbie Mainoo sin balón, mientras el centrocampista del United aspira a ser titular con Inglaterra en el Mundial. Michael Carrick, técnico del United, planea una reestructuración del centro del campo para liberar su potencial ofensivo la próxima temporada.

  • Dudas sobre su rendimiento sin balón

    El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, planea renovar el mediocampo para su primera temporada completa. Sin embargo, Mainoo debe mejorar antes de convencer a sus compañeros de la selección.

    Según The Sun, Rice duda de su aportación sin balón. A pesar de que el mediocampista de 21 años ha aumentado su labor defensiva con Carrick y es clave en ataque, sus errores atrás aún generan debate. No obstante, Carrick valora la actuación defensiva del joven en la victoria 1-0 ante el Chelsea en abril como su mejor partido de la temporada, pese a que el United solo remató una vez a puerta.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siguiendo el modelo del París Saint-Germain

    Para mejorar el juego de Mainoo y el control del equipo, Carrick se inspira en el continente. El United toma como referencia al trío campeón de la Liga de Campeones del París Saint-Germain: Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves. Aunque el conjunto francés juega con un 4-3-3, Carrick mantendrá su 4-2-3-1, con Bruno Fernandes como creador detrás del delantero. El ajuste táctico busca que Mainoo aproveche más los espacios a la espalda de la defensa rival. Tras marcar solo un gol la temporada pasada, el joven debe convertirse en un centrocampista más completo y dinámico.

  • Gastarse un dineral en Ederson

    Para facilitar esta evolución táctica, los Red Devils han cerrado un acuerdo de 38 millones de libras (51 millones de dólares) con el Atalanta para fichar al mediocampista defensivo brasileño Ederson. Se espera que su llegada cubra la defensa y libere a Mainoo para avanzar en el campo. Además, el United ha asegurado el futuro de Mainoo con un nuevo contrato de cinco años. La reestructuración del centro del campo no se detendrá ahí, pues el club busca otro fichaje y podría sumar un tercero si Manuel Ugarte se marcha. Además, el veterano Casemiro abandonará oficialmente el club cuando expire su contrato este mes.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro a Mainoo y al United?

    Con la llegada de Ederson al centro del campo, se espera que Mainoo mejore su ataque y su trabajo sin balón. El joven debe responder pronto a las dudas de Rice para afianzarse en el once de Inglaterra de cara al Mundial. El United se centra ahora en los últimos preparativos de pretemporada antes de empezar sus competiciones nacionales y europeas.

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