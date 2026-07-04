Thomas Tuchel debe tomar decisiones clave con la selección inglesa antes de los octavos de final contra México en Ciudad de México. Inglaterra es el equipo mejor clasificado, pero no parte como clara favorita. El Azteca, como se le conoce, es un lugar terrible para los visitantes. México solo ha perdido dos partidos oficiales allí en toda su historia. La altitud, el calor, la humedad y los miles de aficionados locales juegan en contra de Inglaterra.
Thomas Tuchel debe acertar con su alineación. México golpeará rápido y luego defenderá a capa y espada. Inglaterra necesita solidez atrás y más creatividad en el centro del campo. Tiene plantilla amplia para ello.
Así que, según GOAL, esta es la alineación que Tuchel debería poner contra México… ¡pero no nos culpen si sale mal!
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Portero: Jordan Pickford
Poco se puede discutir: Jordan Pickford es el portero titular de Inglaterra y eso no cambiará. Se cuestionó su rendimiento en este torneo: las críticas son justas. Debería haber detenido el primer gol de la República Democrática del Congo en dieciseisavos y lució inseguro ante Ghana. Aun así, es un portero de gran clase que tendrá sus momentos. Inglaterra solo puede confiar en que esté a la altura de las grandes ocasiones.
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RB: Declan Rice
Criticar la plantilla de Thomas Tuchel es sencillo, pero las lesiones del lateral derecho titular y su suplente eran imprevisibles. Lo cuestionable es su elección de reemplazos: ni Jarrel Quansah ni Djed Spence funcionaron.
Sin embargo, Tuchel podría haber encontrado una solución: en los últimos 15 minutos de la victoria contra la República Democrática del Congo, Rice pasó al lateral derecho y Inglaterra mejoró en ataque. Ya lo ha hecho con el Arsenal, así que podría ser la opción ideal mientras Reece James no esté al 100 %.
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CB: Ezri Konsa
¿Merecía Konsa la roja por esa entrada tan tonta en el 0-0 contra Ghana? Sí. Pero en un torneo así, esos errores se pueden perdonar, aunque no olvidar. En lo demás ha sido sólido y no falló contra el Congo. No es espectacular, pero basta.
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Tuchel dejó a Guehi fuera del primer partido de Inglaterra y apostó por John Stones. Ahora esa decisión parece descabellada, dada la excelente forma del jugador del Manchester City. Aunque aún está en los inicios de su carrera con la selección inglesa, Guehi es el mejor defensa central de su país. Aún no está en su mejor nivel, pero se le puede confiar en los momentos clave. Eso será fundamental en Ciudad de México.
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LB: Nico O'Reilly
La primera decisión difícil llega ahora. Nico O'Reilly es difícil de evaluar: su calidad ofensiva es clara y su capacidad para sacar el balón desde atrás es clave para que Inglaterra cree peligro. Sin embargo, ha mostrado debilidades defensivas, sobre todo ante Croacia en el debut. Aun así, si la elección está entre él y Djed Spence, O'Reilly debería ganar.
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CM: Elliot Anderson
Las estadísticas avanzadas lo sitúan entre los mejores centrocampistas del mundo. Y aunque no te convenzan, el jugador del Manchester City es el pivote perfecto para este equipo: ordena el juego, frena contraataques y lee el espacio con eficacia. Con los cambios a su alrededor, deberá dar lo mejor contra México, pero se puede contar con él. No hay duda.
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CM: Jude Bellingham
¡Vaya! Jude Bellingham es, según se mire, el mejor o el segundo mejor jugador de Inglaterra. Rinde al máximo como mediapunta, pero también sabe actuar como centrocampista de área a área. Contra México deberá hacer el trabajo sucio. Ya lo hizo sin Rice y hay indicios de que puede volver a funcionar sin él.
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CM: Morgan Rogers
Tuchel debe decidir. Rogers ha brillado a ratos en el Mundial, pero aún no explota. Su compenetración con Bellingham cojea: hay ideas, pero no cuajan.
Es un escenario arriesgado, pero quizá la mejor opción. Con Rice de lateral derecho, Inglaterra necesita creatividad. Tu momento, Morgan.
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RW: Noni Madueke
Bukayo Saka, lejos de su mejor nivel, parece dudar al correr. El jugador del Arsenal parece indeciso, casi reacio a correr. Una serie de problemas musculares le han pasado factura. Madueke no es el suplente más emocionante, pero puede desempeñar su papel. Además, se encuentra entre los líderes del torneo en asistencias esperadas, lo cual es bastante positivo. Seguramente, acabará haciendo que suceda algo realmente significativo, ¿no?...
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ST: Harry Kane
Si Inglaterra gana el Mundial, Harry Kane ganará el Balón de Oro. Con eso basta. ¿Aún no estás convencido de lo decisivo que es? Ve a ver de nuevo los goles contra el Congo.
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LW: Anthony Gordon
La decisión es incierta. Es justo reconocer que dejar fuera a Marcus Rashford parece algo injusto. Sin embargo, Tuchel ha repetido todo el verano que el puesto de extremo izquierdo está abierto y que ambos candidatos luchan por él. Rashford fue titular en el último partido, pero ahora la balanza inclina hacia Gordon, más agresivo en defensa y autor de dos asistencias contra el Congo.