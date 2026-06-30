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Declan Rice actualiza sobre su lesión antes del Inglaterra-República Democrática del Congo en el Mundial 2026
Se ha descartado el temor a una lesión
Rice, de 27 años, se perdió la victoria2-0 ante Panamá por precaución tras un fuerte golpe en la pantorrilla contra Ghana que le provocó hinchazón.
En Kansas City, Rice aclaró: «Estoy bien. He tenido una pequeña molestia en el isquiotibial, pero no es grave; sigo entrenando y jugando».
Añadió: «En el último minuto contra Ghana me quedó la pantorrilla entumecida tras un golpe. Se hinchó mucho durante tres días, pero ya estoy bien, en forma y fuerte».
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Tratamiento del dolor neuropático
El ex capitán del West Ham reconoció sufrir un «dolor neuropático» desde diciembre. A pesar de las molestias, que coincidieron con el título de la Premier del Arsenal, Rice asegura que ha aprendido a mantener su nivel en la escena internacional pese a los brotes inesperados.
«No es solo un dolor que aparece cuando juego al fútbol», admitió Rice. «Puedes estar sentado en casa y sentir un pequeño dolor que te recorre la pierna. Es algo inusual porque nunca antes había tenido nada así, toquemos madera. He intentado descansar cuando he podido y sabía que la temporada pasada daba prioridad a los partidos. El cuerpo sufrió un pequeño shock y por eso apareció el dolor, que ya estaba mejorando al final de la temporada. Tendré que seguir controlándolo».
Debate táctico y críticas a Scholes
Aunque Rice vuelve al once, su titularidad genera debate. Paul Scholes, leyenda del United, critica su cautela y propone a Tuchel dejar a Rice fuera y alinear a Elliot Anderson para que Inglaterra compita mejor con Francia y Argentina.
Scholes argumentó que el centro del campo inglés se mostró demasiado cauteloso en una fase de grupos complicada. «Debe ser un duelo directo entre Declan Rice y Elliot Anderson, y yo elegiría a Anderson», declaró en el podcast *The Good, The Bad & The Football*.
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Listos para la dura fase eliminatoria
A pesar del revuelo mediático y del riesgo de suspensión que influyeron en su reciente descanso, Rice sigue siendo una pieza clave en el esquema de los Tres Leones. Destacó que perderse el partido contra Panamá fue también una decisión táctica, ya que estaba a una tarjeta amarilla de ser sancionado, y sigue apoyando plenamente la rotación de la plantilla que ha aplicado Tuchel en Estados Unidos.
«Si eso significa que a veces tengo que quedarme fuera porque tenemos otros jugadores que pueden jugar contra un rival concreto, me parece bien, siempre y cuando sigamos adelante y ganemos partidos», afirmó Rice. «Obviamente, quiero jugar todos los partidos, pero por el bien del equipo. El otro día, con la molestia en la pantorrilla y la amarilla que ya tenía, si hubiera recibido otra me habría perdido el siguiente partido. No me importa ceder mi lugar de vez en cuando para que otros jueguen. No soy de los que se quedan lamentándose; apoyo totalmente la decisión y quiero que todos lo hagan bien».