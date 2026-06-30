Rice, de 27 años, se perdió la victoria2-0 ante Panamá por precaución tras un fuerte golpe en la pantorrilla contra Ghana que le provocó hinchazón.

En Kansas City, Rice aclaró: «Estoy bien. He tenido una pequeña molestia en el isquiotibial, pero no es grave; sigo entrenando y jugando».

Añadió: «En el último minuto contra Ghana me quedó la pantorrilla entumecida tras un golpe. Se hinchó mucho durante tres días, pero ya estoy bien, en forma y fuerte».