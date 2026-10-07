El Arsenal está dando pasos significativos en sus esfuerzos por atar a Rice con un nuevo contrato de larga duración en el Emirates Stadium. El excapitán del West Ham ha sido sencillamente revelador desde su traspaso por 105 millones de libras en el verano de 2023, consolidándose como una figura indispensable en la sala de máquinas del centro del campo de Mikel Arteta.

Tras consolidarse como un pilar de la plantilla con 165 apariciones con el Arsenal en todas las competiciones, en las que ha marcado 21 goles y ha dado 33 asistencias, Rice está ahora cerca de comprometerse con el futuro a largo plazo del club. Aunque su contrato actual expira al final de la próxima temporada, BBC Sport reveló en marzo que las conversaciones para una ampliación estaban en marcha, y el proceso ha alcanzado ahora una fase avanzada, ya que ambas partes se acercan a un acuerdo formal.