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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Declan Rice, a punto de firmar un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal y de igualar el salario más alto del club, el de Bukayo Saka

D. Rice
Arsenal
Premier League

El Arsenal está a punto de asegurar el futuro a largo plazo de Declan Rice con una lucrativa oferta de renovación que refleja su condición de pieza angular del proyecto. Se espera que el internacional inglés vea disparado su salario hasta igualar al de los jugadores mejor pagados del club, después de años de actuaciones dominantes en el corazón del equipo en el norte de Londres.

  • El Arsenal se mueve para asegurarse a su ancla en el centro del campo

    El Arsenal está dando pasos significativos en sus esfuerzos por atar a Rice con un nuevo contrato de larga duración en el Emirates Stadium. El excapitán del West Ham ha sido sencillamente revelador desde su traspaso por 105 millones de libras en el verano de 2023, consolidándose como una figura indispensable en la sala de máquinas del centro del campo de Mikel Arteta.

    Tras consolidarse como un pilar de la plantilla con 165 apariciones con el Arsenal en todas las competiciones, en las que ha marcado 21 goles y ha dado 33 asistencias, Rice está ahora cerca de comprometerse con el futuro a largo plazo del club. Aunque su contrato actual expira al final de la próxima temporada, BBC Sport reveló en marzo que las conversaciones para una ampliación estaban en marcha, y el proceso ha alcanzado ahora una fase avanzada, ya que ambas partes se acercan a un acuerdo formal.

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    Igualando a los mejor pagados del Emirates

    La propuesta de nuevo contrato incluye un importante paquete económico que elevará a Rice al escalón más alto de la estructura salarial del Arsenal. El centrocampista percibe actualmente aproximadamente 240.000 £ por semana, pero las nuevas condiciones harán que esa cifra aumente hasta unas 350.000 £ semanales. Este incremento le situaría al mismo nivel que Bukayo Saka, que actualmente es el jugador mejor pagado del club.

    Al ofrecerle paridad con Saka, el Arsenal está reconociendo el enorme valor de Rice para el equilibrio táctico de la plantilla y la cultura del vestuario, especialmente después de que desempeñara un papel fundamental para guiar al Arsenal a su primer título de la Premier League desde 2004 la pasada temporada, además de ayudarle a alcanzar la final de la Liga de Campeones antes de una ajustada derrota ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis.

  • Sobre la base del compromiso de Mikel Arteta

    Este movimiento llega poco después de que Arteta comprometiera su propio futuro con el club. El entrenador del Arsenal firmó recientemente un nuevo contrato de cuatro años, lo que aporta una sensación de estabilidad y continuidad que ha sido vital para la trayectoria ascendente del equipo.

    Rice ha seguido mostrando su regularidad al inicio de la nueva campaña, con siete apariciones con el Arsenal en todas las competiciones en lo que va de temporada. El influyente centrocampista ya ha aportado dos asistencias, ambas en la Premier League.

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    Con la intención de resarcirse ante el Leeds

    En la competición doméstica, el Arsenal ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación de la Premier League con 12 puntos en sus primeros cinco partidos. El equipo de Arteta está a tres puntos del líder en este arranque, el Manchester City, mientras que el conjunto de Enzo Maresca mantiene por ahora un pleno perfecto.

    El Arsenal buscará ahora rehacerse y volver a la senda de la victoria cuando reciba al Leeds United en el Emirates Stadium el sábado, con el objetivo de recuperarse rápidamente tras una decepcionante derrota por 3-0 ante el Brighton en su anterior encuentro.

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