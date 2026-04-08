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Alavro ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

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«¡Decisiones incomprensibles!» El Real Madrid se siente muy perjudicado por el árbitro en el partido contra el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
J. Tah
K. Mbappe
Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa ha causado revuelo con sus duras críticas al árbitro tras la derrota ante el FC Bayern.

Calificó la derrota por 1-2 del Real Madrid de desafortunada y destacó que se podría haber evitado «con un poco más de suerte». Sin embargo, lo que más le molestó al español fue el árbitro Michael Oliver y dos «decisiones que no se pueden entender».

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  • Desde el punto de vista de Arbeloa, por un lado estaba la tarjeta amarilla que recibió Aurelien Tchouameni en el minuto 36 y que le impedirá jugar el partido de vuelta el próximo miércoles. «Es una baja importante por una tarjeta en la que no sé qué vio el árbitro», se quejó Arbeloa. 

    Sin embargo, en realidad no tenía motivos para quejarse tanto. Tchouameni había pisado los talones a Michael Olise, que se lanzaba al ataque, lo que Oliver consideró, con toda razón, una falta táctica y sancionó, lógicamente, con tarjeta amarilla.

    Sin embargo, la desafortunada entrada de Jonathan Tah sobre Kylian Mbappé en el minuto 71 fue bastante discutible. El defensa del FC Bayern golpeó a Mbappé con la suela en el talón de Aquiles en una entrada agresiva y Oliver se limitó a mostrarle la tarjeta amarilla. 

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  • Arbeloa pide tarjeta roja para Tah tras una entrada contra Mbappé

    «Para mí, personalmente, está bien, pero solo porque el pie está todavía relativamente bajo», opinó el experto en arbitraje Lutz Wagner en Amazon Prime, y calificó la jugada de «muy dudosa». Por su parte, el experto de Prime Benedikt Höwedes elogió a Michael Oliver por su tacto a la hora de juzgar la jugada. «Esto encaja perfectamente con la línea que está siguiendo hoy. Se mantiene fiel a sí mismo y, en realidad, acierta de pleno con cada decisión».

    Arbeloa, sin embargo, lo vio de forma totalmente diferente tras el partido. «No sé cómo es posible que [Tah, nota del editor] no recibiera una tarjeta roja por la falta sobre Mbappé, son decisiones que no se pueden entender», se quejó el jugador de 43 años, que había sustituido a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid a lo largo de la temporada.

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    El FC Bayern no recibe un penalti tras una falta sobre Michael Olise

    Al menos en la entrada de Tah, Arbeloa tenía razón; sin embargo, teniendo en cuenta la actuación arbitral, tampoco habría tenido motivos para quejarse si Oliver hubiera señalado el punto de penalti en el tiempo de descuento y concedido un penalti de última hora al FC Bayern. Álvaro Carreras derribó de forma claramente visible a Michael Olise en el área del Real Madrid tras un buen control del balón con el pecho, pero Oliver hizo gestos de negación.

     «Es cierto: el Real Madrid no habría tenido motivos para quejarse de un penalti», comentó Wagner sobre la jugada, aunque también salió en defensa de Oliver: «En otras jugadas similares, dejó pasar algunas cosas, por lo que me pareció coherente. Así pues, esta jugada encajaba en su línea, aunque, por supuesto, si se analiza de forma aislada, puede ser objeto de controversia».

    A pesar de la primera derrota en casa de los blancos ante el FCB desde 2012, Arbeloa no estaba dispuesto a tirar la toalla. «Si algún equipo puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid. Sabemos lo difícil que es allí, pero lo intentaremos todo», afirmó combativo el entrenador del Real: «Admiro la ambición de mis jugadores. Quien no crea en ello, que se quede en Madrid. Vamos a Múnich a ganar».

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