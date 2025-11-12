Getty Images Sport
!Decisión tomada! Endrick saldrá del Real Madrid en enero y se esfuman las opciones del Manchester United
Lyon se adelantó a Manchester United
Según Globo Esporte, el Real Madrid ha dado luz verde a un acuerdo preliminar tras largas conversaciones con el Lyon. Los franceses, que actualmente marchan en séptima posición de la Ligue 1 bajo la dirección de Paulo Fonseca, superaron la competencia de Manchester United y Aston Villa, que exploraban ofertas de préstamo de última hora. Los Red Devils buscaban al brasileño tras la lesión de Benjamin Sesko, pero su acercamiento llegó demasiado tarde y Endrick ya había tomado una decisión. El joven ve al Lyon como una plataforma ideal para recuperar ritmo, asegurarse minutos regulares y un rol como titular, con la posibilidad de relanzar sus aspiraciones de integrar la selección brasileña rumbo al Mundial 2026.
Cuando los Blancos ficharon a Endrick procedente de Palmeiras en 2022, en un acuerdo valuado en hasta 60 millones de euros, fue presentado como la próxima gran estrella brasileña, siguiendo los pasos de Vinícius Jr. y Rodrygo. Sin embargo, su adaptación a Europa no ha sido sencilla. En su temporada de debut bajo Carlo Ancelotti, mostró destellos de calidad, anotando siete goles en 37 apariciones, pero su segundo año se vio afectado por lesiones y la competencia interna. Un problema en el tendón de la corva le hizo perderse el Mundial de Clubes y los primeros meses de la temporada; al recuperar la forma física, Xabi Alonso ya contaba con jugadores más consolidados en su plantilla. Para ponerlo en perspectiva, Endrick ha disputado apenas 11 minutos de liga en lo que va de la temporada 2025-26, con su única aparición en la victoria por 4-0 sobre Valencia en septiembre.
"Por supuesto, me gustaría que ya hubiera jugado", reconoció el entrenador del Real Madrid. "Pero las situaciones en nuestros partidos recientes han sido muy ajustadas desde que Endrick regresó. Espero que pueda conseguir esos minutos pronto. Está entrenando bien, está listo, pero el momento adecuado tiene que llegar".
¿Cuáles son los detalles del acuerdo de cesión para Endrick?
La transferencia de Endrick al Lyon se concretará más cerca de la ventana de enero. Ambos clubes han acordado incluir una cláusula de retorno a mitad de temporada, que permitiría al Real Madrid repatriar al joven si surge una crisis de lesiones en el equipo español.
Según fuentes cercanas al jugador, las negociaciones comenzaron a mediados de octubre y Endrick estaba ansioso por el cambio. Incluso ya ha empezado a buscar vivienda en Lyon, lo que indica que los términos personales están acordados y solo resta completar el papeleo formal.
Para el Lyon, el fichaje representa un refuerzo significativo. El equipo de Paulo Fonseca ha tenido dificultades para marcar goles esta temporada, con el delantero checo Pavel Šulc liderando la tabla de goleadores con apenas cinco tantos.
La confianza del Real Madrid en el largo plazo sigue intacta
El Real Madrid no tiene intención de desprenderse permanentemente de Endrick. El club considera el traslado al Lyon como parte de su plan de desarrollo, similar a la gestión que aplicó con Dani Carvajal durante su cesión al Bayer Leverkusen. El director deportivo Juni Calafat, quien encabezó la transferencia original desde Palmeiras, mantiene la convicción de que Endrick cumplirá su potencial en España.
Inicialmente, el Madrid prefería cederlo dentro de La Liga, lo que habría facilitado su integración en el equipo de Xabi Alonso. Además, el delantero está a solo seis meses de obtener el pasaporte español, otro factor que apuntaba a una cesión nacional. Sin embargo, Endrick presionó por un movimiento al extranjero, priorizando un club que le garantizara titularidades regulares.
Carlo Ancelotti, ahora entrenador de la selección nacional de Brasil, destacó la importancia de que el joven acumule minutos: "Es importante que Endrick vuelva a jugar", afirmó en entrevista con Placar. "Hablé con él al comienzo de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien. Necesita pensar con su equipo qué es lo mejor, hablar con el club y decidir lo que le conviene."
Un nuevo capítulo para el talento brasileño
Para Endrick, este movimiento podría marcar un punto decisivo en su carrera. El Lyon le ofrece un entorno alejado del resplandor que implica vestir la icónica camiseta blanca del Real Madrid, un lugar donde puede recuperar ritmo y confianza con minutos de juego constantes. Si todo sale según lo planeado, el joven brasileño regresará a España el próximo verano renovado, ya que el acuerdo de préstamo no incluye una cláusula de compra, listo para reclamar su puesto en el once inicial del Madrid.
