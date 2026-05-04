Decisión sorprendente en el Newcastle United: ¿más malas noticias para Nick Woltemade?

Según estas informaciones, durante la semana se mantuvieron extensas conversaciones en el club con una delegación de 25 miembros del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), propietario mayoritario del Newcastle.

En ellas se habría decidido que el técnico, de 48 años, siga al frente del equipo la próxima temporada, salvo imprevistos de aquí al final del curso.

Howe dirige a los Magpies desde noviembre de 2021 y los clasificó para la Liga de Campeones en las temporadas 2023/24 y 2025/26. Sin embargo, esta campaña, pese a las millonarias inversiones, el equipo marcha 13.º a tres jornadas del final y quedará fuera de las competiciones europeas.