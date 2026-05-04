Según The Athletic, Howe se mantendrá como entrenador de los Magpies más allá del verano.
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Decisión sorprendente en el Newcastle United: ¿más malas noticias para Nick Woltemade?
Según estas informaciones, durante la semana se mantuvieron extensas conversaciones en el club con una delegación de 25 miembros del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), propietario mayoritario del Newcastle.
En ellas se habría decidido que el técnico, de 48 años, siga al frente del equipo la próxima temporada, salvo imprevistos de aquí al final del curso.
Howe dirige a los Magpies desde noviembre de 2021 y los clasificó para la Liga de Campeones en las temporadas 2023/24 y 2025/26. Sin embargo, esta campaña, pese a las millonarias inversiones, el equipo marcha 13.º a tres jornadas del final y quedará fuera de las competiciones europeas.
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¿Dejará Nick Woltemade el Newcastle United este verano?
La continuidad de Howe podría afectar el futuro de Nick Woltemade en el Newcastle. El delantero alemán, fichado el verano pasado al VfB Stuttgart por 75 millones de euros, apenas ha jugado bajo las órdenes del técnico de 48 años.
Tras un prometedor inicio con cuatro goles en sus primeros cinco partidos de Premier, el alemán no ve puerta desde diciembre, cuando marcó al Chelsea. Desde entonces ha perdido el sitio en el once.
Además, Howe le ha obligado a jugar como centrocampista, lo que molestó al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, de cara al Mundial.
En la victoria por 3-1 contra el Brighton el sábado, no jugó ni un minuto, lo que avivó los rumores sobre su salida.
Un artículo del Telegraph, firmado por un supuesto allegado de Howe, lo tachó de fichaje fallido del que el Newcastle debía deshacerse cuanto antes: lento, sin olfato goleador, con mal control, sin peligro a distancia y flojo en el juego aéreo.
Las estadísticas de Nick Woltemade en la temporada 25/26:
Partidos:
51
Minutos jugados:
3042
Goles:
11
Asistencias:
5