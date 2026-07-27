Si el árbitro detiene el juego para atender al portero y llama al cuerpo médico, el entrenador del equipo dispondrá de solo 10 segundos para elegir a un jugador que esté fuera del terreno de juego y que deberá abandonar el campo durante un minuto completo tras la reanudación del juego.

El nombre del jugador debe comunicarse al cuarto árbitro dentro del plazo establecido, y si no se realiza la elección, el capitán del equipo abandonará el campo automáticamente durante un minuto.

En cambio, si el portero lesionado es sustituido, el equipo no se verá afectado por esta sanción.

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