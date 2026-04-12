Decisión definitiva: el Real Madrid impide que su exjugador fiche por el Barcelona

El futuro de Víctor Muñoz, como el de muchos canteranos, depende de un acuerdo de tres temporadas con el Real Madrid. Sin el consentimiento del club blanco, ni él ni ningún otro jugador pueden decidir cambiar de equipo, principio que los técnicos aplican desde hace cinco años, por lo que la dirección deportiva mantiene el control total.

En el Real Madrid prevalece la convicción de que el acuerdo alcanzado con Osasuna es válido y se reitera que el extremo no jugará en el Barcelona.

Fuentes cercanas aseguran que los rumores sobre su fichaje por el Barça tras cambiar de agente son falsos: el cambio se pactó hace meses y no está vinculado al club catalán.

Su nueva agencia tiene buena relación con ambos clubes y el cambio se debió a su deseo de renovar su representación, no a promesas de fichaje.



«Traición legítima»: el Barcelona planea el regreso del hijo pródigo y romper las ataduras del Real Madrid.



