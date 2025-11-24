'Me sentí destrozado' - La decisión arbitral antes del empate del Real Madrid deja al entrenador del Elche indignado mientras Vinicius Jr es acusado de 'falta clara'
El caótico rescate del Real Madrid en medio de un polémico empate
El Real Madrid llegó al Martínez Valero esperando estabilizarse, pero el Elche tenía otros planes para ellos. El equipo de Alonso controló largos periodos de posesión, empujando al Elche de vuelta a su tercio defensivo, pero gran parte de la circulación de Madrid se mantuvo predecible, con pocas carreras penetrantes o combinaciones para romper las compactas líneas defensivas frente a ellos.
Elche, mientras tanto, fue agudo y directo, explotando la desorganización de Madrid cada vez que la primera línea de presión era sobrepasada. Fue en uno de esos momentos que Aleix Febas abrió el marcador al inicio de la segunda mitad, castigando la marca floja en el borde del área. Aunque Dean Huijsen igualó durante un tumulto de un tiro libre, el Elche respondió casi inmediatamente a través de Álvaro Rodríguez, exponiendo una vez más los huecos en la estructura defensiva de Madrid.
El verdadero punto de inflexión llegó en los minutos finales. Con el marcador 2-1 en contra, Madrid empujó todo hacia adelante y creó una presión sostenida, culminando en una secuencia caótica dentro del área. Vinicius chocó fuertemente con Iñaki Peña mientras ambos intentaban alcanzar un balón suelto. El portero cayó al suelo sujetándose la cara, pero el juego continuó, y Jude Bellingham remató el rebote para hacer el 2-2. La decisión de dejar la ventaja en pie y permitir que el juego continuara se convirtió en el tema central de conversación de la noche.
El entrenador del Elche, Eder Sarabia, dejó clara su disconformidad momentos después del pitido final, sugiriendo que el arbitraje había influido directamente en el resultado.
El entrenador del Elche está furioso por las decisiones arbitrales sobre el gol tardío.
Las repeticiones mostraron que la rodilla de Vinicius chocó con la cara de Peña en la disputa aérea, dejando al portero visiblemente aturdido. Los jugadores del Elche protestaron de inmediato, insistiendo en que el desafío impidió a Peña disputar el rebote. El VAR mantuvo la decisión del árbitro, permitiendo que el gol se mantuviera, y la frustración en el banquillo local se desbordó.
El entrenador Sarabia no se contuvo en su entrevista posterior al partido, dejando clara su postura de manera inequívoca.
"No, no estoy contento, en absoluto. Ya le dije a los jugadores que estaba destrozado, y cuando vi las decisiones decisivas, lo estoy aún más. La falta antes del segundo gol (para el Madrid) no fue falta en absoluto. Es más, era un contraataque que podría haber significado el 3-1. Y luego Vinicius no toca el balón, le pega a Peña en la cara. Peña no vio la jugada. Vinicius le pega en la cara, por eso su cara está así. Es una falta clara", dijo Sarabia.
"Me enfada tener que perder tiempo en estas cosas. Cuando juegas contra el Real Madrid, haces tantas cosas, tomas la delantera dos veces, y luego sientes que hubo factores que influyeron en el resultado final, te enfadas."
A pesar de la controversia, el resultado mantiene a Los Blancos en la cima de La Liga por poco, pero su ventaja se ha reducido a un solo punto sobre el Barcelona.
La racha sin victorias del Madrid y el creciente desafío de Alonso
El empate se suma a una secuencia que ahora dice: derrota ante el Liverpool, empate contra el Rayo Vallecano y otra noche frustrante en Elche. Tres partidos, sin victorias y patrones cada vez más similares. El Real Madrid domina la posesión, pero el control carece de contundencia; sus transiciones defensivas siguen siendo frágiles; y sus ideas de ataque a menudo se vuelven repetitivas cuando los oponentes cierran los carriles centrales.
En Anfield, la intensa presión del Liverpool expuso las dificultades del Madrid en encuentros caóticos y de alta intensidad fuera de casa. Contra el Rayo, el Madrid pasó 90 minutos circulando el balón sin descomponer el bloque bajo. Y en Elche, los lapsos mentales del equipo, las reacciones lentas y la vulnerabilidad a los ataques directos fueron castigados dos veces.
Alonso ha hablado con calma sobre la situación, insistiendo en que el equipo sigue en el camino correcto mientras reconoce los momentos en que los estándares han disminuido. Ha enfatizado repetidamente la necesidad de una ejecución más precisa, una mayor disciplina en la defensa en reposo y una contribución más amplia de goles más allá del trío habitual de Kylian Mbappé, Vinicius y Bellingham.
Los ajustes tácticos en los que está trabajando incluyen formas de construcción más controladas para evitar contragolpes, un mejor espaciado para mantener la presión y una mayor participación de los corredores del mediocampo. También ha instado a mejorar el enfoque en los duelos aéreos y en las situaciones de pelota parada, ambas áreas han costado al Madrid puntos valiosos.
Aunque la narrativa fuera del club insinúa una inestabilidad, el Madrid ve este período como una prueba necesaria en lugar de una crisis.
Olympiacos y Girona, próximos para el Madrid
El calendario ofrece poco espacio para el descanso. Olympiacos espera en Europa, luego viene Girona el 30 de noviembre. Ambos partidos tienen peso no solo para la temporada del Madrid sino también para su confianza.
Alonso ha dejado claro que los próximos pasos requieren más urgencia, más responsabilidad colectiva, y un regreso a los estándares de principios de temporada que una vez hicieron que el Real Madrid pareciera intocable. El equipo actualmente se encuentra en la cima de la liga con 32 puntos, seguido por el Barca con 31, Villarreal con 29 y el Atlético de Madrid con 28.