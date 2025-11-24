'Me sentí destrozado' - La decisión arbitral antes del empate del Real Madrid deja al entrenador del Elche indignado mientras Vinicius Jr es acusado de 'falta clara'

El Real Madrid llegó al Martínez Valero esperando estabilizarse, pero el Elche tenía otros planes para ellos. El equipo de Alonso controló largos periodos de posesión, empujando al Elche de vuelta a su tercio defensivo, pero gran parte de la circulación de Madrid se mantuvo predecible, con pocas carreras penetrantes o combinaciones para romper las compactas líneas defensivas frente a ellos.

Elche, mientras tanto, fue agudo y directo, explotando la desorganización de Madrid cada vez que la primera línea de presión era sobrepasada. Fue en uno de esos momentos que Aleix Febas abrió el marcador al inicio de la segunda mitad, castigando la marca floja en el borde del área. Aunque Dean Huijsen igualó durante un tumulto de un tiro libre, el Elche respondió casi inmediatamente a través de Álvaro Rodríguez, exponiendo una vez más los huecos en la estructura defensiva de Madrid.

El verdadero punto de inflexión llegó en los minutos finales. Con el marcador 2-1 en contra, Madrid empujó todo hacia adelante y creó una presión sostenida, culminando en una secuencia caótica dentro del área. Vinicius chocó fuertemente con Iñaki Peña mientras ambos intentaban alcanzar un balón suelto. El portero cayó al suelo sujetándose la cara, pero el juego continuó, y Jude Bellingham remató el rebote para hacer el 2-2. La decisión de dejar la ventaja en pie y permitir que el juego continuara se convirtió en el tema central de conversación de la noche.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, dejó clara su disconformidad momentos después del pitido final, sugiriendo que el arbitraje había influido directamente en el resultado.