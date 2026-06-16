¡Decir que ha tenido un «ascenso meteórico» es quedarse corto! Un jugador de la séptima división vale ahora 360 veces más y está en el punto de mira del BVB

Emmanuel Oluwasegun Opeyemi Fernández, conocido como «Manny», creció en Londres como el menor de ocho hermanos de origen nigeriano. Comenzó a jugar al fútbol en la escuela primaria sin destacar. Comenzó como delantero de gran físico, pero pronto se reconvirtió en centrocampista, aprovechando su fuerza en los duelos. A pesar de debutar con el filial sub-18 del Brentford, no llegó a consolidarse. A los 17 pasó a la cantera del Gillingham y luego fue cedido sin éxito a Sheppey y Margate; este último lo devolvió tras un mes.

Al terminar su etapa juvenil, Manny Fernández se quedó sin equipo. Firmó por el Ramsgate, de la séptima división inglesa, donde aprendió el fútbol físico. “Porque allí el balón no está en el suelo la mayor parte del tiempo”, añadió. Justo lo que necesitaba Manny Fernández, con sus 1,98 metros, para perfeccionar sus habilidades defensivas tras reconvertirse en central. Con éxito: tras solo una temporada dio el salto a la tercera división inglesa, fichando por el Peterborough.