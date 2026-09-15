En declaraciones a Mundo Deportivo, Rodri detalló cómo su salida del Manchester City fue tomando forma de manera natural antes de que el club catalán diera el paso. «Ha sido un proceso, más que una decisión», explicó. «Primero, tienes que darte cuenta de que tu etapa allí ha llegado a su fin y de que quizá quieres un nuevo desafío. A partir de ahí, en el momento en que surgió la oportunidad del Barcelona, me di cuenta de que era lo mejor para mí por muchas razones».

El centrocampista era uno de los grandes objetivos del Real Madrid, por lo que su destino final fue un trago amargo para el conjunto blanco. Sin embargo, Rodri subrayó que la ilusionante plantilla del Barça y su cúpula fueron decisivas. «Siempre he basado mis decisiones en cuestiones deportivas: dónde creo que podré ganar, ser feliz y, sobre todo, desarrollarme como jugador», añadió. «Y por eso he elegido al Barça, también por la generación de jugadores que tienen y por lo que Hansi está construyendo allí. Al final, Deco y Hansi, en lo más alto de la organización, me convencieron».

Rechazar al gigante del Bernabéu también supuso una carga importante para el internacional español. «Tuve que valorar muchas cosas y tomar una decisión tan importante entre dos de los mejores clubes del mundo», señaló. «Al final, tomé mi decisión basándome en cuestiones deportivas, en lo que me despertaba un poco más de ilusión y en entender dónde podía ganar y desarrollarme más como jugador. No fue una decisión nada fácil; decir no al Madrid no fue fácil, especialmente porque me trataron excepcionalmente bien».



