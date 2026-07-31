Decidido el sucesor de Jurgen Klopp: Red Bull elige a un exentrenador de la Bundesliga como nuevo jefe global de fútbol

Schmidt es una figura conocida dentro de la estructura de Red Bull, ya que anteriormente se labró un nombre como entrenador del RB Salzburg entre 2012 y 2014. Tras su exitosa etapa en Austria, pasó a dirigir al Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven y Benfica, antes de ejercer más recientemente como director global de fútbol de la J-League de Japón.

El CEO de Red Bull, Oliver Mintzlaff, expresó su satisfacción por reincorporar a Schmidt para liderar sus operaciones globales.

«Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Roger Schmidt a Red Bull», dijo Mintzlaff, en declaraciones recogidas por Sky Sport. «Con sus muchos años de experiencia, sus extraordinarios conocimientos futbolísticos y su clara comprensión de nuestra filosofía, es la persona adecuada para responsabilizarse de la dirección deportiva de nuestra cartera global de fútbol.

»A lo largo de su carrera, se ha ganado una excelente reputación por desarrollar a jóvenes talentos y promocionarlos con éxito al más alto nivel».