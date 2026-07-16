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«Decepcionado conmigo mismo»: Lucas Digne rompe su silencio tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial, después de que la falta del nuevo fichaje del PSG sobre Lamine Yamal resultara decisiva en la derrota ante España
Un sueño que se convirtió en pesadilla
Dos días después de la derrota por 2-0, el jugador de 32 años expresó en Instagram el dolor de ver esfumarse la ambición de toda una vida. Tras ganarse un lugar en el once de Didier Deschamps en la Copa América, Digne jugó todos los partidos menos los de grupo ante Senegal y Noruega. Ese protagonismo hizo aún más dura la eliminación, y el defensa admitió que le costaba encontrar palabras para expresar su inmensa decepción.
«Y así, un sueño se acaba», escribió. «El sueño de un niño pequeño y, sin duda, el de miles de personas que nos apoyan. Siempre nos imaginamos tantas cosas, a menudo las más bonitas. Pero el final de un sueño a veces puede ser difícil, y el despertar, aún más brutal. Lo más difícil hoy es encontrar las palabras para expresar esta inmensa decepción».
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Digne asume la responsabilidad
Aunque el jugador del Aston Villa, que está a punto de fichar por el París Saint-Germain tras el torneo, no mencionó a Lamine Yamal, admitió su error. Su intento de despeje con la izquierda acabó en falta sobre la joven promesa española, penalti en la primera parte y 1-0 para España.
Al reflexionar sobre su papel en la derrota, Digne declaró: «En primer lugar, estoy decepcionado conmigo mismo. También lo estoy por este equipo, por todo el esfuerzo que hemos dedicado y por este grupo de jugadores increíbles. Pienso en quienes viajaron y en los que nos apoyaron desde Francia y el mundo. Vuestro apoyo nos impulsó en esta aventura».
Un emotivo regreso a los grandes escenarios
Este torneo fue un hito personal para Digne, que jugó su segundo Mundial 12 años después del primero. Tras quedarse fuera de las Copas de 2018 y 2022, el exjugador del Barcelona había vuelto a la selección antes de la dolorosa semifinal.
A pesar de la decepción, agradeció a los aficionados que viajaron y se mostró orgulloso de sus raíces. «A pesar de esta inmensa decepción, sigo orgulloso de haber representado a nuestro país, con toda su riqueza, diversidad y gente», añadió. «Gracias por todo: vuestro apoyo y estas emociones. Habéis sido increíbles durante toda la competición».
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Con la mirada puesta en el podio frente a Inglaterra
La aventura aún no acaba para el equipo de Deschamps: ahora se prepara para el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Aunque a muchos jugadores les cuesta motivarse para este encuentro, Digne quiere cerrar su verano internacional con la medalla de bronce.
Así lo transmitió a sus seguidores: «Esto no ha terminado, nos jugamos un puesto en el podio». Francia se medirá a los Tres Leones el sábado, con el objetivo de recuperar algo de orgullo antes de que la selección se disuelva y Digne se prepare para su regreso a la Ligue 1 con el PSG.
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