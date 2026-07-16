«Decepcionado conmigo mismo»: Lucas Digne rompe su silencio tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial, después de que la falta del nuevo fichaje del PSG sobre Lamine Yamal resultara decisiva en la derrota ante España

Dos días después de la derrota por 2-0, el jugador de 32 años expresó en Instagram el dolor de ver esfumarse la ambición de toda una vida. Tras ganarse un lugar en el once de Didier Deschamps en la Copa América, Digne jugó todos los partidos menos los de grupo ante Senegal y Noruega. Ese protagonismo hizo aún más dura la eliminación, y el defensa admitió que le costaba encontrar palabras para expresar su inmensa decepción.

«Y así, un sueño se acaba», escribió. «El sueño de un niño pequeño y, sin duda, el de miles de personas que nos apoyan. Siempre nos imaginamos tantas cosas, a menudo las más bonitas. Pero el final de un sueño a veces puede ser difícil, y el despertar, aún más brutal. Lo más difícil hoy es encontrar las palabras para expresar esta inmensa decepción».