Getty Images Sport
Traducido por
«Decepcionado»: Carrick reacciona al empate tardío del Everton mientras Rashford sufre un revés por lesión
Desgarrador final para el equipo de Carrick
El Manchester United parecía encaminarse hacia la victoria antes de que un derrumbe en los últimos minutos permitiera al Everton rescatar un empate 2-2. Después de que Bryan Mbeumo abriera el marcador al inicio de la segunda parte, Tyrique George marcó en el minuto 83 para igualar el partido para el Everton. El suplente Benjamin Sesko pensó que había asegurado los tres puntos para el United en el minuto 88, pero Maitland-Niles evitó la victoria de los visitantes con un golazo en el tiempo añadido desde fuera del área.
Al valorar el resultado, Carrick declaró a BBC Match of the Day: "Sí, claro que sí, lo es [por encajar tarde]. Creo que hubo muchas cosas buenas en ese partido para nosotros. Jugamos un buen fútbol y por momentos parecimos peligrosos. En líneas generales, creo que defendimos muy bien como equipo. Hubo algunos balones más al área, lo que nos lo puso un poco más difícil cuando deberíamos haber cerrado el partido. Estamos decepcionados por no haber conseguido la victoria".
- Getty Images Sport
Los despistes defensivos pasan factura
El empate significa que el Manchester United sigue buscando su primera portería a cero de la nueva campaña, después de haber encajado seis goles en sus tres primeros partidos. Sorprendentemente, esta es solo la segunda vez en los últimos 50 años, junto con la temporada 2020-21, en la que el United ha encajado dos o más goles en cada uno de sus tres primeros encuentros de liga. Carrick reconoció que, aunque el equipo se mostró sólido durante gran parte del partido, no supo gestionar el encuentro de manera eficaz cuando más importaba.
«Fueron dos grandes disparos, para ser justos», admitió Carrick al hablar de los goles encajados ante George y Maitland-Niles. «No les concedimos ocasiones claras. Creo que defendimos realmente bien; hubo algunos balones sueltos en la frontal del área, algunos tiros que conseguimos bloquear. Defendimos el área durante la mayor parte del tiempo. Por supuesto, no queremos encajar goles. Hoy fue diferente a los otros partidos; se trataba más que nada de cerrar el partido porque estábamos en una muy buena posición».
Aspectos positivos en la transición ofensiva
Los problemas del Manchester United a domicilio han continuado en este arranque de temporada. El empate en el campo del Everton llega después de una decepcionante derrota por 2-0 fuera de casa ante el recién ascendido Hull City en la jornada inaugural, lo que deja al United todavía en busca de su primera victoria como visitante de la temporada.
«Pensé que por momentos jugamos un fútbol realmente bueno. Al principio del partido y hacia el final no tanto, pero hicimos muchas cosas bien y parecíamos peligrosos», explicó Carrick. «Les causamos muchos problemas en ciertos momentos. Ambos fueron muy buenos goles por distintas razones, y el segundo debería haber sido el gol de la victoria para nosotros». El resultado llega después de una contundente victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, lo que demuestra la creciente amenaza del United de cara a portería.
- Getty Images Sport
Preocupación por la lesión de Rashford
Un gran inconveniente para el United fue la retirada de Marcus Rashford. El internacional inglés había sido una amenaza constante por la banda izquierda, reavivando su sociedad de largo recorrido con Luke Shaw, pero su tarde terminó antes de tiempo debido a unas molestias físicas. Carrick confirmó después del partido que la sustitución fue una medida de precaución, aunque está por ver si el delantero tendrá que pasar un tiempo de baja.
Hablando con Sky Sports sobre la decisión de sustituir a Rashford, Carrick dijo: "Notó una pequeña molestia, así que tuvimos que cambiarlo. Tuvimos buenas conexiones prácticamente por todo el campo en distintos momentos del partido, y Marcus y Luke Shaw llevan jugando juntos mucho tiempo y se entienden bien. Y se nota, parecen realmente peligrosos por ese lado, y obviamente aún hay más por venir".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias