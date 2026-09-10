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Debut soñado para el Como: el equipo de Cesc Fábregas aplasta al RB Leipzig para anunciar su llegada al escenario de la Champions League
Un ascenso meteórico de la Serie B al estrellato europeo
Hace exactamente cuatro años, el 10 de septiembre de 2022, el Como languidecía en la mitad baja de la Serie B, tras sufrir una desmoralizadora derrota en casa por 0-2 a manos del Sudtirol. Avancemos hasta el 10 de septiembre de 2026 y la transformación es poco menos que milagrosa. Los lariani no solo participaron en su primer partido de la Champions League, sino que lo dominaron, deshaciéndose de una potencia como el RB Leipzig con una actuación que será recordada durante décadas.
Fabregas se había pasado la semana restando importancia a la magnitud de la cita y dijo a los periodistas en la previa del partido: "Contra el Leipzig, será un partido como cualquier otro". Este golpe maestro psicológico caló claramente en los jugadores, que no mostraron ningún síntoma de miedo escénico ante un conjunto alemán habitual en esta competición. Mientras el Leipzig parecía afectado por el ambiente y la intensidad del equipo local, el Como jugó con una claridad y un propósito que sugerían que pertenecía a la élite europea.
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Baturina y Diao brillan en una actuación dominante
Aunque gran parte de la previa se centró en la brillantez creativa de Nico Paz, fueron otras estrellas las que acapararon los focos en esta noche histórica. Paz, aunque todavía no estaba al 100% físicamente, aun así logró mostrar su clase al dar dos asistencias vitales, pero la noche fue de Martin Baturina. El mediapunta croata marcó el primer gol de la historia del Como en la Champions League con un momento de pura magia, aprovechando un inteligente pase atrás de Tasos Douvikas y definiendo con precisión clínica.
Junto a Baturina brilló Assane Diao, cuya trayectoria en el Como ha sido una montaña rusa. Tras una brillante temporada de debut, seguida por un periodo difícil marcado por las lesiones el año pasado, Diao volvió a parecerse este jueves a su versión más devastadora. Fue prácticamente imposible de marcar en la banda, encarando constantemente a la defensa del Leipzig y obligándola a replegarse, antes de culminar su actuación con el tercer gol del Como en el minuto 54, tras una asistencia de Paz. Sumado al incansable ritmo de trabajo y la definición clínica de Tasos Douvikas, que demostró tanto su instinto goleador como su capacidad para asociarse como un moderno número nueve, el ataque del Como pareció uno de los más potentes de la competición. El suplente Máximo Perrone redondeó el marcador al culminar un pase al espacio de Nico Paz en el tiempo añadido para poner el 4-1.
La maestría táctica y el plan de Fàbregas
La fluidez del juego del Como fue un testimonio del trabajo del cuerpo técnico, con cada movimiento aparentemente coreografiado por Fabregas desde la banda. No era un equipo que buscara echarse atrás y defender para arrancar un empate, sino un conjunto que quería asfixiar a su rival. El planteamiento táctico hizo que Leipzig nunca pudiera asentarse con el balón, ya que el bloque medio del Como se transformaba en una presión feroz en cuanto se activaba un desencadenante.
Es esta mentalidad de «gran club» la que más ha impresionado a los observadores. Incluso cuando Leipzig intentó reaccionar en la segunda parte, el Como no entró en pánico. Al contrario, redobló su apuesta por sus principios, utilizando su superioridad técnica para salir de la presión jugando. La manera en que el equipo gestiona el balón, utilizando intercambios cortos y rápidos para mover horizontalmente al rival antes de filtrar un pase vertical letal, se ha convertido en una seña de identidad de la era Fabregas.
Un nuevo referente para el fútbol italiano en el continente
Para los aficionados al fútbol italiano, el rendimiento del Como fue una bocanada de aire fresco, lo que provocó inevitables comparaciones con los mejores años de la Atalanta de Gian Piero Gasperini. Hacía mucho tiempo que un representante de la Serie A no afrontaba un partido europeo con una agresividad tan desatada y una intención ofensiva tan clara. Este Como representa una nueva era para el calcio, una definida por la valentía, la solvencia técnica y la negativa a dejarse intimidar por el statu quo. Es, literalmente, un anuncio del crecimiento del fútbol italiano y ofrece un modelo de cómo los clubes más pequeños pueden competir al máximo nivel mediante una buena política de fichajes y una identidad de juego definida.
Aunque la fase de liga no ha hecho más que empezar, el resto de Europa sin duda estará pendiente de los resultados que salen del Stadio Sinigaglia. El club ha pasado de ser un proyecto curioso a una realidad aterradora para cualquier rival. Mientras se prepara para los próximos duelos nacionales contra el Parma y la Roma, Fàbregas estará deseando que su plantilla mantenga los pies en el suelo, aunque a los aficionados se les puede perdonar que sueñen a lo grande.
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