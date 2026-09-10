Hace exactamente cuatro años, el 10 de septiembre de 2022, el Como languidecía en la mitad baja de la Serie B, tras sufrir una desmoralizadora derrota en casa por 0-2 a manos del Sudtirol. Avancemos hasta el 10 de septiembre de 2026 y la transformación es poco menos que milagrosa. Los lariani no solo participaron en su primer partido de la Champions League, sino que lo dominaron, deshaciéndose de una potencia como el RB Leipzig con una actuación que será recordada durante décadas.

Fabregas se había pasado la semana restando importancia a la magnitud de la cita y dijo a los periodistas en la previa del partido: "Contra el Leipzig, será un partido como cualquier otro". Este golpe maestro psicológico caló claramente en los jugadores, que no mostraron ningún síntoma de miedo escénico ante un conjunto alemán habitual en esta competición. Mientras el Leipzig parecía afectado por el ambiente y la intensidad del equipo local, el Como jugó con una claridad y un propósito que sugerían que pertenecía a la élite europea.