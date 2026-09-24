El amanecer de la era Klopp en Alemania llegó con toda la intensidad esperada de un choque entre estos dos rivales históricos. Aunque el espectáculo sobre el césped fue notable, la primera media hora estuvo definida más por la disciplina táctica que por ocasiones claras. Los anfitriones, dirigidos por Xavi Hernandez, creyeron haber roto el empate pronto cuando Virgil van Dijk remató de cabeza a la red con potencia tras un saque de esquina de Tijjani Reijnders. Sin embargo, la celebración se vio interrumpida después de una revisión del VAR que anuló el gol, al considerar que el exdelantero del RB Leipzig Brian Brobbey había obstaculizado a Marc-Andre ter Stegen en la jugada previa.

Los planes tácticos de Klopp se vieron alterados incluso antes de que sonara el primer silbato, ya que Jamal Musiala se vio obligado a salir del once inicial tras notar un problema muscular durante el calentamiento. Los problemas por lesiones de Alemania se agravaron apenas 30 minutos después del inicio del partido, cuando el delantero del Arsenal Kai Havertz tuvo que ser sustituido. Havertz, que llegaba en gran forma con el Arsenal, sufrió una lesión tras una dura entrada de Quinton Timber.