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«Debí de verlo varias veces»: Chema Andres no puede dejar de revivir su impresionante primer gol con el Brighton en la victoria por 3-0 ante el Arsenal
Un centrocampista causa un impacto inmediato en el Amex
El centrocampista español causó una impresión inmediata en el fútbol inglés después de completar un traspaso estimado en 23 millones de euros procedente del VfB Stuttgart el 1 de septiembre. Tras debutar en una contundente victoria por 0-5 a domicilio contra el Coventry City, el canterano del Real Madrid abrió su cuenta goleadora con un golazo durante un triunfo por 3-0 en casa sobre el Arsenal. Actuaciones tan dominantes del joven apodado 'Baby Rodri' han impulsado al Brighton & Hove Albion hasta la tercera plaza de la tabla de la Premier League.
- Getty Images Sport
La joven promesa española disfruta de la intensidad inglesa
En declaraciones a MARCA, el centrocampista defensivo explicó lo rápido que se ha adaptado a las exigentes demandas del fútbol inglés en su primer mes en la costa sur. Al reflexionar sobre un inicio vertiginoso que ya le ha dejado un debut, un gol y una asistencia, Chema explicó: "Bueno, como dices, muy rápido, pero con mucha ilusión, muy contento y, gracias a Dios, de momento todo va bien. Llevo aquí tres semanas".
Al comparar los estilos de la Premier League y la máxima categoría alemana, señaló: "Son dos ligas muy competitivas, pero al final la Premier League es la mejor liga del mundo. El ritmo es dinámico, fluido, con pocas interrupciones; los árbitros dejan jugar, y creo que el nivel físico es más alto. Se siente muy bien marcar en ambas, pero sí, marcar en la Premier League ilusiona de verdad".
Los grupos de chat familiares reviven la brillantez
Una ola de entusiasmo sigue rodeando el gol histórico del jugador de 21 años, y quienes están más cerca de él comparten con frecuencia vídeos de su destacada actuación contra el Arsenal. Al admitir que no puede resistirse a ver el gol una y otra vez, Chema explicó: "Debo de haberlo visto ya varias veces porque mis amigos y mi familia no paran de mandarlo a nuestros chats de grupo. Y yo simplemente digo: bueno, lo volveré a ver. Me da una auténtica descarga de adrenalina, no voy a mentir".
Sobre cómo logró salvar la barrera de la comunicación dentro de su nuevo vestuario, añadió: "Ahora estoy bien, mucho mejor ahora. Al final del día, todo el mundo habla inglés. En Alemania la mayoría de la gente también hablaba inglés, pero, te guste o no, el alemán podía frenarte un poco. El inglés es mejor. En el club, todo está en inglés. El míster es alemán, pero bueno, ya entiendo un poco a los alemanes, así que todo va bien".
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El Brighton visita el Stadium of Light
El Brighton llega al parón con una formidable inercia de inicio de temporada tras sumar diez puntos en sus cinco primeros partidos, lo que le afianza en puestos de Liga de Campeones. El equipo de Fabian Hurzeler regresará a la acción tras la ventana internacional con una exigente visita al Sunderland el 10 de octubre. Lograr el máximo de puntos en el Stadium of Light será vital si el conjunto de la costa sur quiere mantener su inesperado pulso con los equipos que marcan el ritmo de la categoría.
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