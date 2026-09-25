En declaraciones a MARCA, el centrocampista defensivo explicó lo rápido que se ha adaptado a las exigentes demandas del fútbol inglés en su primer mes en la costa sur. Al reflexionar sobre un inicio vertiginoso que ya le ha dejado un debut, un gol y una asistencia, Chema explicó: "Bueno, como dices, muy rápido, pero con mucha ilusión, muy contento y, gracias a Dios, de momento todo va bien. Llevo aquí tres semanas".

Al comparar los estilos de la Premier League y la máxima categoría alemana, señaló: "Son dos ligas muy competitivas, pero al final la Premier League es la mejor liga del mundo. El ritmo es dinámico, fluido, con pocas interrupciones; los árbitros dejan jugar, y creo que el nivel físico es más alto. Se siente muy bien marcar en ambas, pero sí, marcar en la Premier League ilusiona de verdad".